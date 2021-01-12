Старый Новый год - неофициальный праздник, который давно стал традиционным. Отмечают его в ряде стран, в том числе и в Украине.
Читайте такжеСтарый Новый год: история праздника, как принято отмечать этот деньПоявился праздник Старый Новый год в результате смены летоисчисления. Это празднование Нового года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Разница между старым юлианским и новым григорианским календарями сейчас составляет 13 дней. Соответственно, встреча Старого Нового года приходится на 13 января 2021 года.
Сейчас Старый Новый год отмечают не так масштабно, как Новый год в ночь на 1 января. Люди организуют небольшие застолья и проводят время с семьей. Однако неизменной традицией является поздравление с праздником. УНИАН собрал самые интересные поздравительные стихи и прозаические строки, а также красивые открытки и картинки с наступающим праздником Старого Нового года.
С наступающим Старым Новым годом - стихи и открытки
***
Вот-вот к нам в двери постучится
Веселый Старый Новый год,
Пусть с каждым чудо приключится
И счастье к нам ко всем придет!
Желаю красочных мгновений,
Добра, здоровья и удачи,
Побольше новых достижений,
И много денежек в придачу!
***
Только оливье доели,
Думали, что все - отбой.
На диету, может, сели,
Старый год - то за спиной!
С наступающим поздравим,
Год хорошим, вроде, был.
От души вам пожелаем:
Много радости и сил!
Старый год забрал невзгоды,
Чтоб печали все унес,
А большие вам доходы,
Новый год чтоб преподнес!
***
Наступает Старый Новый год,
Торжества собою завершая.
Пусть улыбок ярких взвод
Всё собою заполняет.
Пусть здоровье и добро
Станут крепче, больше, ярче.
Пусть всё будет очень хорошо,
Только так и не иначе.
***
К нам мчится Старый Новый год,
Чтоб принести всем счастья много,
Пусть только ввысь растет доход,
Желаю вам всего благого!
Здоровья крепкого желаю,
Любви взаимной и большой,
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь всегда была цветной!
***
Спешит к нам Старый Новый год,
В сугробах спотыкается,
Пусть много дней он принесёт,
Где все мечты сбываются!
Дорогу белой полосой
Раскрасит он старательно,
И много радости в мир твой
Добавит обязательно!
***
Снова ждет нас шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравления
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везения.
***
Очень скоро к нам придет
Явно Старый Новый год!
Счастье в этот день под елку
В пакет яркий завернет.
Упакует аккуратно
Навсегда и безвозвратно!
Жить легко, светло, приятно,
Чтоб везло невероятно!
***
Наступает наш любимый
Славный Старый Новый год,
Каждого большой подарок
От судьбы капризной ждет.
Пусть она подарит счастье,
Мир, достаток и удачу,
Даст любви и страсти пылкой
Непременно вам на сдачу.
Пусть преподнесет вам веру
В свою чистую мечту
И зажжет на темном небе
Радости скорей звезду.
***
К нам крадётся праздник добрый —
Это Старый Новый год.
Он любви запас рекордный
И чудес мешок несёт.
Для тебя с большим стараньем
Вручит он на весь свой срок
Исполнение желаний
И везения кулёк!
***
Старый Новый год уж близко,
Время резать оливье,
Я желаю встретить праздник
На удачливой волне.
Стартом этот день пусть станет
Новых планов и идей,
Воплощения желаю
Всех твоих больших затей.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе и картинках
***
С наступающим Старым Новым годом. Желаю приготовиться к чему-то грандиозному, поверить во что-то чудесное и ожидать что-то прекрасное, и пусть так оно и будет в твоей жизни в этом новом году. Желаю не слабеть здоровьем, не грустить душой, не сомневаться сердцем и гордиться собой.
***
Поздравляю с наступающим Старым Новым годом и хочу пожелать забыть о тревогах и печалях, открыть свою дверь для счастья, которое вот-вот постучится в неё. Пусть предстоящий год придёт с весёлой песней радости и принесёт в подарок благо, чудо и любовь.
***
На пороге Старый Новый год. Принимай мои поздравления и приготовься открыть своё сердце для новых счастливых мгновений и добрых чудес. Желаю за большим праздничным столом в кругу любимых и дорогих людей начать писать новую светлую повесть своей жизни.
***
Поздравляю с наступающим Старым Новым годом. Желаю ощутить себя ребёнком и заново поверить в чудо, и пусть это чудо непременно произойдёт в твоей жизни. И как только новый год ступит на порог, пусть в твои двери постучится светлая радость и блаженная любовь.
***
С наступающим Старым Новым годом. Желаю, чтобы на пороге ждала удача и новая радость, желаю в старом стиле уверенности и целеустремлённости добиться в новом году больших успехов, а также проявить весь свой потенциал и прекрасный талант. Любви, чудес и счастья!
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С наступающим Старым Новым годом. Пусть тихонько в твою жизнь крадётся новая эпоха — эпоха процветания, удачи и больших побед. Желаю всё плохое и печальное оставить за порогом прошлых лет, желаю в новый год взять искренность и веру в чудо, свои мечты и нежную любовь. Пусть весь грядущий год будет радостным и счастливым для тебя, богатым и успешным!
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