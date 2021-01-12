Красивые и теплые поздравления с наступлением Нового года по старому стилю.

Старый Новый год - неофициальный праздник, который давно стал традиционным. Отмечают его в ряде стран, в том числе и в Украине.

Читайте такжеСтарый Новый год: история праздника, как принято отмечать этот деньПоявился праздник Старый Новый год в результате смены летоисчисления. Это празднование Нового года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Разница между старым юлианским и новым григорианским календарями сейчас составляет 13 дней. Соответственно, встреча Старого Нового года приходится на 13 января 2021 года.

Сейчас Старый Новый год отмечают не так масштабно, как Новый год в ночь на 1 января. Люди организуют небольшие застолья и проводят время с семьей. Однако неизменной традицией является поздравление с праздником. УНИАН собрал самые интересные поздравительные стихи и прозаические строки, а также красивые открытки и картинки с наступающим праздником Старого Нового года.

С наступающим Старым Новым годом - стихи и открытки

***

Вот-вот к нам в двери постучится

Веселый Старый Новый год,

Пусть с каждым чудо приключится

И счастье к нам ко всем придет!

Желаю красочных мгновений,

Добра, здоровья и удачи,

Побольше новых достижений,

И много денежек в придачу!

***

Только оливье доели,

Думали, что все - отбой.

На диету, может, сели,

Старый год - то за спиной!

С наступающим поздравим,

Год хорошим, вроде, был.

От души вам пожелаем:

Много радости и сил!

Старый год забрал невзгоды,

Чтоб печали все унес,

А большие вам доходы,

Новый год чтоб преподнес!

***

Наступает Старый Новый год,

Торжества собою завершая.

Пусть улыбок ярких взвод

Всё собою заполняет.

Пусть здоровье и добро

Станут крепче, больше, ярче.

Пусть всё будет очень хорошо,

Только так и не иначе.

***

К нам мчится Старый Новый год,

Чтоб принести всем счастья много,

Пусть только ввысь растет доход,

Желаю вам всего благого!

Здоровья крепкого желаю,

Любви взаимной и большой,

И счастья без конца и края,

Чтоб жизнь всегда была цветной!

***

Спешит к нам Старый Новый год,

В сугробах спотыкается,

Пусть много дней он принесёт,

Где все мечты сбываются!

Дорогу белой полосой

Раскрасит он старательно,

И много радости в мир твой

Добавит обязательно!

***

Снова ждет нас шумный праздник,

Ждет чудес опять народ,

Это значит наступает

Старый добрый Новый год.

С наступающим примите

В день веселый поздравления

Вам желаю счастья я,

Радости, добра, везения.

***

Очень скоро к нам придет

Явно Старый Новый год!

Счастье в этот день под елку

В пакет яркий завернет.

Упакует аккуратно

Навсегда и безвозвратно!

Жить легко, светло, приятно,

Чтоб везло невероятно!

***

Наступает наш любимый

Славный Старый Новый год,

Каждого большой подарок

От судьбы капризной ждет.

Пусть она подарит счастье,

Мир, достаток и удачу,

Даст любви и страсти пылкой

Непременно вам на сдачу.

Пусть преподнесет вам веру

В свою чистую мечту

И зажжет на темном небе

Радости скорей звезду.

***

К нам крадётся праздник добрый —

Это Старый Новый год.

Он любви запас рекордный

И чудес мешок несёт.

Для тебя с большим стараньем

Вручит он на весь свой срок

Исполнение желаний

И везения кулёк!

***

Старый Новый год уж близко,

Время резать оливье,

Я желаю встретить праздник

На удачливой волне.

Стартом этот день пусть станет

Новых планов и идей,

Воплощения желаю

Всех твоих больших затей.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе и картинках

***

С наступающим Старым Новым годом. Желаю приготовиться к чему-то грандиозному, поверить во что-то чудесное и ожидать что-то прекрасное, и пусть так оно и будет в твоей жизни в этом новом году. Желаю не слабеть здоровьем, не грустить душой, не сомневаться сердцем и гордиться собой.

***

Поздравляю с наступающим Старым Новым годом и хочу пожелать забыть о тревогах и печалях, открыть свою дверь для счастья, которое вот-вот постучится в неё. Пусть предстоящий год придёт с весёлой песней радости и принесёт в подарок благо, чудо и любовь.

***

На пороге Старый Новый год. Принимай мои поздравления и приготовься открыть своё сердце для новых счастливых мгновений и добрых чудес. Желаю за большим праздничным столом в кругу любимых и дорогих людей начать писать новую светлую повесть своей жизни.

***

Поздравляю с наступающим Старым Новым годом. Желаю ощутить себя ребёнком и заново поверить в чудо, и пусть это чудо непременно произойдёт в твоей жизни. И как только новый год ступит на порог, пусть в твои двери постучится светлая радость и блаженная любовь.

***

С наступающим Старым Новым годом. Желаю, чтобы на пороге ждала удача и новая радость, желаю в старом стиле уверенности и целеустремлённости добиться в новом году больших успехов, а также проявить весь свой потенциал и прекрасный талант. Любви, чудес и счастья!

***

С наступающим Старым Новым годом. Пусть тихонько в твою жизнь крадётся новая эпоха — эпоха процветания, удачи и больших побед. Желаю всё плохое и печальное оставить за порогом прошлых лет, желаю в новый год взять искренность и веру в чудо, свои мечты и нежную любовь. Пусть весь грядущий год будет радостным и счастливым для тебя, богатым и успешным!

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Автор: Алина Вишневская