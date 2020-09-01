1 сентября – начало учебного года. Однако взрослые и дети по-разному переживают День знаний.
Читайте такжеДень знаний 2020: Google посвятил украинцам праздничный дудлВ сети любят шутить, что для родителей 1 сентября на самом деле праздник, а вот для детей - нет.
В этом году многие родители опасались, что с 1 сентября в Украине будет дистанционное обучение. Однако этого не произошло, и дети отправились в школы.
Это вызвало еще большую радость у взрослых, которые с марта вынуждены были учить уроки со своими детьми онлайн. На этом фоне 1 сентября воспринялось с еще большей радостью.
Поэтому в День знаний соцсети наполнились смешными мемами, на которых видно, как школьники и их родители встречают начало учебного года.
Мы собрали для вас некоторые из них:
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram