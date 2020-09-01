Дети и родители по-разному относятся ко Дню знаний \ tetiivmiskrada.gov.ua

Читайте такжеДень знаний 2020: Google посвятил украинцам праздничный дудлВ сети любят шутить, что для родителей 1 сентября на самом деле праздник, а вот для детей - нет.

В этом году многие родители опасались, что с 1 сентября в Украине будет дистанционное обучение. Однако этого не произошло, и дети отправились в школы.

Это вызвало еще большую радость у взрослых, которые с марта вынуждены были учить уроки со своими детьми онлайн. На этом фоне 1 сентября воспринялось с еще большей радостью.

Поэтому в День знаний соцсети наполнились смешными мемами, на которых видно, как школьники и их родители встречают начало учебного года. 

Мы собрали для вас некоторые из них:

Родители радуются 1 сентября \ Фото USA Today
1 сентября родители отправляют детей в школу \ zakon.kz
risovach.ru
memepedia.ru
1001mem
risovach.ru
demotivators.ru

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Автор: УНИАН