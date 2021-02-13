Искренние поздравительные слова и картинки помогут выразить 14 февраля свои чувства к любимому человеку.

Вот-вот наступит самый романтичный праздник в году – День святого Валентина, когда в воздухе в морозный холод бушуют чувства любви, нежности и страсти.

Читайте такжеПраздник влюбленных 2021: дата и история Дня святого Валентина, как принято отмечатьСоздание атмосферы романтики, организация празднования, выбор подарков и подбор наряда – приятные заботы, которые предшествуют этому прекрасному дню. Конечно же, в этот день будут звучать самые милые и чувственные поздравительные слова в адрес любимых людей.

Не забудьте поздравить своих близких людей и напомнить им о своей любви. УНИАН собрал разнообразные поздравительные стихи и прозаические строки с Днем святого Валентина, а также красивые и чувственные открытки и картинки.

С Днем святого Валентина - стихи и открытки

***

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

***

Вот летают валентинки,

Ищут в мире половинки,

А тебе сейчас желаю

Океан любви без края.

***

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!

Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина!

Исполненья всех мечтаний,

Чтоб в любви вы не познали

Стужи разочарований.

Пусть трепещет сердце птицей

От взаимных чувств прекрасных.

Пусть все лучшее случится,

И все будет в жизни классно.

***

В день святого Валентина

Пожелать хочу любви,

Море страсти, позитива

И свиданий до зари,

Много нежных поцелуев

И объятий без причин,

Чтоб помог открыть любую

Дверцу в сердце Валентин!

***

С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечей и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

***

С Днем святого Валентина!

Счастья и любви прекрасной!

Жизнь пусть будет, как картина:

Яркой, живописной, ясной!

***

Без любви — жизнь не малина,

С Днем святого Валентина!

Чувств взаимных всем, кто любит,

Пусть измен и ссор не будет.

Жили чтоб, беды не зная,

Свой союз не разрушая.

***

День влюбленных — чудный праздник,

Даже в воздухе любовь.

Пусть безудержное чувство

Вас чарует вновь и вновь.

***

С Днем Валентина поздравляю!

Поцелуев нежных, пламенной любви,

Счастья необъятного желаю,

Чтоб всё было так как хочешь ты.

Окружают пусть приятные заботы,

Доброта и искры теплоты.

Блеск улыбок и романтики красоты,

И, конечно, пусть сбываются мечты.

Поздравления с Днем святого Валентина любимой

***

Мой нежный ангел, моя любимая,

С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!

Моя чудесная, неповторимая,

Мой личный, маленький кусочек рая!

Такой, как ты, больше нет на всем свете,

Ведь лишь с тобою я счастье обрел!

И образ твой так прекрасен и светел...

Как счастлив я, что нас Амур свел!

***

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

***

***

С Днем влюбленных поздравляю!

Я тебе хочу сказать,

Что тебя я обожаю, —

Чувств не стану я скрывать.

Пожелаю тебе счастья,

Валентинку подарю.

Детка, я горю от страсти!

Зайка, я тебя люблю!

***

Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

***

Милая моя, любимая моя. Середина последнего месяца зимы — это еще один повод рассказать тебе и всему миру о том, как же я тебя люблю. Красавица моя, радость моя. Позволь в этот день пожелать тебе сохранить свою доброту и красоту, пускай слезы никогда не коснутся твоих глаз, а губки то и дело расплываются в улыбке.

***

Как конфетку я люблю

Ненаглядную мою!

Губы слаще шоколада,

Счастья большего не надо!

Пожелаю в День влюблённых,

Быть счастливой, окрылённой,

Нежность в сердце сохранять,

В моей ласке утопать!

***

С Днем влюбленных, дорогая,

Этот праздник, правда, наш,

Жизнь раскрасила мою ты

В яркий, солнечный пейзаж.

Я люблю тебя безумно

И тобой я дорожу,

Часть души своей и сердца

Тебе, милая, дарю.

Поздравления с Днем святого Валентина любимому

***

Поздравляю, мой любимый,

С Днем святого Валентина!

Пусть у нас любовь не гаснет,

Каждый день будет прекрасен.

Я тебя люблю так сильно,

Что молчать невыносимо,

И на долгие года

Хочу быть с тобой всегда!

***

С Днем святого Валентина, любимый! Ты самый замечательный человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!

***

Любимый, с Днем святого Валентина! С тех пор, когда ты появился в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя, родной!

***

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

***

С тобой душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!

Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, мой любимый!

И хочу тебя обнять,

Много счастья пожелать.

Много сладких поцелуев,

Много радости, любви.

Чтоб удача была рядом,

Чтоб сбывались все мечты!

***

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка — страстная,

Как мишутка — няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

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Автор: УНИАН