Вот-вот наступит самый романтичный праздник в году – День святого Валентина, когда в воздухе в морозный холод бушуют чувства любви, нежности и страсти.
Читайте такжеПраздник влюбленных 2021: дата и история Дня святого Валентина, как принято отмечатьСоздание атмосферы романтики, организация празднования, выбор подарков и подбор наряда – приятные заботы, которые предшествуют этому прекрасному дню. Конечно же, в этот день будут звучать самые милые и чувственные поздравительные слова в адрес любимых людей.
Не забудьте поздравить своих близких людей и напомнить им о своей любви. УНИАН собрал разнообразные поздравительные стихи и прозаические строки с Днем святого Валентина, а также красивые и чувственные открытки и картинки.
С Днем святого Валентина - стихи и открытки
***
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
***
Вот летают валентинки,
Ищут в мире половинки,
А тебе сейчас желаю
Океан любви без края.
***
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С Днем святого Валентина!
***
С Днем святого Валентина!
Исполненья всех мечтаний,
Чтоб в любви вы не познали
Стужи разочарований.
Пусть трепещет сердце птицей
От взаимных чувств прекрасных.
Пусть все лучшее случится,
И все будет в жизни классно.
***
В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!
***
С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечей и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.
***
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
***
С Днем святого Валентина!
Счастья и любви прекрасной!
Жизнь пусть будет, как картина:
Яркой, живописной, ясной!
***
Без любви — жизнь не малина,
С Днем святого Валентина!
Чувств взаимных всем, кто любит,
Пусть измен и ссор не будет.
Жили чтоб, беды не зная,
Свой союз не разрушая.
***
День влюбленных — чудный праздник,
Даже в воздухе любовь.
Пусть безудержное чувство
Вас чарует вновь и вновь.
***
С Днем Валентина поздравляю!
Поцелуев нежных, пламенной любви,
Счастья необъятного желаю,
Чтоб всё было так как хочешь ты.
Окружают пусть приятные заботы,
Доброта и искры теплоты.
Блеск улыбок и романтики красоты,
И, конечно, пусть сбываются мечты.
Поздравления с Днем святого Валентина любимой
***
Мой нежный ангел, моя любимая,
С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!
Моя чудесная, неповторимая,
Мой личный, маленький кусочек рая!
Такой, как ты, больше нет на всем свете,
Ведь лишь с тобою я счастье обрел!
И образ твой так прекрасен и светел...
Как счастлив я, что нас Амур свел!
***
Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
***
***
С Днем влюбленных поздравляю!
Я тебе хочу сказать,
Что тебя я обожаю, —
Чувств не стану я скрывать.
Пожелаю тебе счастья,
Валентинку подарю.
Детка, я горю от страсти!
Зайка, я тебя люблю!
***
Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".
***
Милая моя, любимая моя. Середина последнего месяца зимы — это еще один повод рассказать тебе и всему миру о том, как же я тебя люблю. Красавица моя, радость моя. Позволь в этот день пожелать тебе сохранить свою доброту и красоту, пускай слезы никогда не коснутся твоих глаз, а губки то и дело расплываются в улыбке.
***
Как конфетку я люблю
Ненаглядную мою!
Губы слаще шоколада,
Счастья большего не надо!
Пожелаю в День влюблённых,
Быть счастливой, окрылённой,
Нежность в сердце сохранять,
В моей ласке утопать!
***
С Днем влюбленных, дорогая,
Этот праздник, правда, наш,
Жизнь раскрасила мою ты
В яркий, солнечный пейзаж.
Я люблю тебя безумно
И тобой я дорожу,
Часть души своей и сердца
Тебе, милая, дарю.
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
***
Поздравляю, мой любимый,
С Днем святого Валентина!
Пусть у нас любовь не гаснет,
Каждый день будет прекрасен.
Я тебя люблю так сильно,
Что молчать невыносимо,
И на долгие года
Хочу быть с тобой всегда!
***
С Днем святого Валентина, любимый! Ты самый замечательный человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!
***
Любимый, с Днем святого Валентина! С тех пор, когда ты появился в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя, родной!
***
В День святого Валентина
Я тебе скажу, любимый:
Счастлива с тобой, родной.
Послан небом мне, судьбой.
Будь всегда здоров, успешен
И со мной всегда будь нежен.
Пусть исполнятся мечты.
Лучший в мире — это ты!
***
С тобой душа моя согрета
Любовью, нежностью, теплом,
С тобой не надо даже света
И солнца в небе голубом!
Благодарю тебя, любимый,
За каждый миг, за каждый час!
Ты лучший, ты неповторимый!
Судьба свела для счастья нас!
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю, мой любимый!
И хочу тебя обнять,
Много счастья пожелать.
Много сладких поцелуев,
Много радости, любви.
Чтоб удача была рядом,
Чтоб сбывались все мечты!
***
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
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