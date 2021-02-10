Красивые и искренние строки, а также яркие картинки молодоженам в день их бракосочетания.

День свадьбы – важный и волнующий момент в жизни влюбленной пары. Вступая в брак, каждая молодая семья надеется прожить вместе долго и счастливо.

Читайте такжеПоздравления с годовщиной свадьбы - красивые стихи, открытки и искренние словаВзаимная любовь и уважение, уютный дом, продолжение рода – таковы ценности семейной жизни. Именно эти постулаты счастливого брака ложатся в основу тостов и пожеланий, которые адресуются новоиспеченным супругам в день торжественного свадебного застолья.

Поздравления для молодоженов являются неотъемлемой частью дня их бракосочетания. УНИАН собрал самые искренние, душевные и вдохновенные поздравления для влюбленной пары с днем свадьбы в стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.

Поздравления с днем свадьбы в стихах

***

Сегодня день у вас чудесный

Прямо скажем, день большой!

Вы были лишь жених с невестой –

А теперь вы муж с женой.

Разрешите с этим шагом

От души поздравить Вас!

Ну друзья – с законным браком

В добрый путь и в добрый час!

***

С прекрасным праздником сердец,

Цветов и золотых колец,

Любви, надежды, вдохновения

И двух людей объединения!

С днем свадьбы, чистой и прекрасной!

И пусть судьба бывает разной –

У вас она счастливой будет,

Ведь счастлив тот, кто просто любит!

***

Со свадьбой! Днем, когда трепещет сердце,

И счастьем наливается душа!

Ведь в будущее маленькую дверцу

Вы вместе приоткрыли, чуть дыша…

Так пусть же ваша жизнь счастливой будет,

Не встретите ни грусти, ни тревог,

Пусть окружают вас родные люди,

Любить друг друга вечно дай вам Бог!

***

Крепкого счастья вам, нежности, страсти,

Верности в дружбе, жизни, в любви.

Больше целуйтесь, меньше ругайтесь,

С радостью вам по жизни идти!

Будьте красивыми, будьте счастливыми,

Пусть будут рады вам теща, свекровь.

Будьте здоровыми, всегда довольными,

Пусть будут с вами Совет да Любовь!

***

В день свадьбы пожеланий много:

Любви, здоровья и добра,

Чтоб вашей жизненной дороге

Светила верности звезда.

Чтоб берегли сердца друг друга

В тоске и в радости – всегда.

И никакие пусть невзгоды

Вас не разлучат никогда!

***

Желаю, чтоб казалась жизнь

Вам сказкой настоящей!

Здоровья – тюк, любви – мешок

И денег полный ящик,

И счастья – много-много,

И светлой радости – букет!

Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет,

И чтоб всем чертям назло

Жилось, любилось и везло!

***

Сегодня праздник – свадьбы Вашей бал,

О дне таком мечтали Вы когда-то.

Желаем, чтобы счастья много дал

Вам главный день – семьи начала дата.

Пускай любовь царит всегда в сердцах

И Ваши очи дарят ясный свет друг другу,

Желаем наяву, в мечтах и снах

Идти вдвоем, в руке сжимая руку.

***

Всех благ вам и здоровья,

Богатства, счастья и тепла!

Семья, согретая любовью,

Всегда надежна и крепка.

А для того чтоб ваш союз

Был бы в радость только,

Мы все дружно крикнем –

Горько! Горько! Горько!

Поздравления с днем свадьбы в прозе

***

Поздравляю вашу семью с днем рождения — с днем вашей свадьбы! Желаю вам светлой любви и большого счастья, а также терпения, гармонии, понимания. Пусть брак будет крепким, а союз несломленным. Пусть всё задуманное свершится!

***

Вы сумели отыскать любовь, а она редкостна и бесценна, вы решили закрепить ее браком, и она обязательно станет сильнее. Желаем вам, научится удерживать ее в сердце на протяжении всей жизни.

***

Сердечно поздравляю вас с днем бракосочетания. Любите друг друга, вдохновляйте друг друга, берегите друг друга и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь!

***

Желаем вам в законном браке не растерять нежных слов и не разучиться делать комплименты, не переставать смотреть влюбленными глазами и не стесняться проявлять свою заботу друг о друге!

***

Поздравляю вас с днем бракосочетания! Желаю искренне не только любить друг друга, но и уважать, беречь, ценить, радовать. Пусть ваша семейная жизнь начнется с приятных сюрпризов и добрых новостей, пусть всегда в вашем доме будет уютно и празднично.

***

Вы стали одним целым! Пусть ваша прекрасная любовь, превратившая вас в счастливую юную семью, станет оберегом для вас, а ее огонек разгорается ярче, освещая все вокруг и согревая своим теплом!

Короткие поздравления с днем свадьбы

***

Со свадьбой, с днем чудесным поздравляем,

Пусть станет он отсчетом долгих лет!

Семейных светлых радостей желаем,

И множества совместных вам побед!

***

Поздравляю вас со свадьбой!

С днем влюбленных и колец!

Пожелаю в браке счастья,

Крепких, любящих сердец!

***

Вас с днем свадьбы поздравляю,

Жизни радостной желаю,

Море счастья, позитива,

Бурной страсти, креатива.

Нежность лавой чтоб кипела,

Счастья – для души и тела!

***

Сегодня вы вступили в брак,

Для вас – счастливый день на свете!

Раз вы зажгли любви маяк,

То пусть он вам всю жизнь и светит!

***

Желаем, как море, огромного счастья,

Как солнце горячей и вечной любви,

Пусть и в дождливые дни, и в ненастье

В душе вашей вечно поют соловьи!

С днем свадьбы – лучшие открытки и картинки

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Автор: УНИАН