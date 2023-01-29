Свадьба - значимое событие в жизни каждой влюбленной пары, и не важно, как давно поженились люди - вчера или несколько лет назад. Торжественный день становится праздничной датой, о которой помнят не только сами супруги, но и их друзья. УНИАН подскажет, какое поздравление с днем свадьбы будет самым удачным.
Ранее мы собирали лучшие поздравления с юбилеем для женщин и мужчин.
Поздравление с днем свадьбы в прозе, стихах и открытках
Хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Будьте счастливы и любите друг друга. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью. Хочется пожелать вам, чтобы каждый день, прожитый вместе, был лучшим в жизни. Счастья вам на долгие годы!
Пройти желаю сквозь года,
Друг друга за руки держа,
Чтоб были не разлей вода,
Чтоб на двоих - одна душа.
Чтоб жили весело, смеясь,
На комплименты не скупясь,
В сердцах огонь чтоб не погас.
Со свадьбой поздравляю вас!
Дорогие мои, от всего сердца хочу вас поздравить с этим знаменательным событием в вашей жизни. Много хочется пожелать вам. Самое главное — это бережно хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу сейчас. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. Желаю вам в жизни побольше романтики и ярких впечатлений. Быть друг для друга надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга!
Поздравляю вас с рождением семьи! Желаю прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!
Жить, друг друга понимая,
Глупых ссор, обид не зная.
Уважать, беречь друг друга
И ценить любовь, как чудо.
Вместе быть единой силой,
Вместе двигаться к вершинам.
Вы семьи одной две части,
Вам здоровья, мира, счастья!
Поздравляю с днем свадьбы. Желаю в вашей жизни много любви, счастья, гармонии, чудес, благополучия, достатка, семейного уюта, нежности, взаимопонимания. Пусть каждый ваш день будет прекрасной и удивительной сказкой. Берегите и цените друг друга. Идите по совместному пути рука об руку, поддерживая друг друга.
Поздравляю с днем свадьбы! Желаю вашей семье достатка, бесконечного счастья, безграничной любви, взаимопонимания и уважения друг к другу. Пусть в вашем доме всегда царят гармония и спокойствие, пусть никогда не погаснет ваш семейный очаг!
Поздравляю с самым важным
И прекрасным в жизни днем.
Пусть отныне и навеки
Счастье освещает дом.
Пусть на сердце - только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день - в душе лишь сладость
От того, что вы вдвоем!
Поздравляю вас с этим трогательным и знаменательным днем — днем вашей свадьбы! Желаю вам с каждым годом любить и ценить друг друга всё сильнее, поддерживать свою половину во всех начинаниях. Пусть семейная жизнь будет наполнена радостью, приятными событиями. Наслаждайтесь каждым мигом, проведенным вместе, мечтайте и достигайте целей!
Любите, уважайте, понимайте друг друга, умейте слушать и слышать свою половинку, принимайте друг друга такими, какие вы есть, цените каждую секунду, проведенную вместе, будьте надежной опорой друг для друга, и пусть ваш дом будет полной чашей! С днем свадьбы! Будьте счастливы!
Живите, любите, творите,
Дарите друг другу тепло.
Вы верность все годы храните
И счастье, что в душу легло.
Со свадьбой я вас поздравляю!
Добра вам, любви, понимания,
Терпения, ласки желаю,
Достатка, уюта, внимания.
Поздравляю с днем свадьбы! Поддерживайте и цените друг друга всю жизнь, проживите ее в радости и взаимопонимании. Пусть каждый день будет счастливым и незабываемым!