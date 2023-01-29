Оригинальное поздравление с днем свадьбы для ваших друзей и близких - в материале УНИАН.

Свадьба - значимое событие в жизни каждой влюбленной пары, и не важно, как давно поженились люди - вчера или несколько лет назад. Торжественный день становится праздничной датой, о которой помнят не только сами супруги, но и их друзья. УНИАН подскажет, какое поздравление с днем свадьбы будет самым удачным.

Ранее мы собирали лучшие поздравления с юбилеем для женщин и мужчин.

Поздравление с днем свадьбы в прозе, стихах и открытках

Хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Будьте счастливы и любите друг друга. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью. Хочется пожелать вам, чтобы каждый день, прожитый вместе, был лучшим в жизни. Счастья вам на долгие годы!

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Пройти желаю сквозь года,

Друг друга за руки держа,

Чтоб были не разлей вода,

Чтоб на двоих - одна душа.

Чтоб жили весело, смеясь,

На комплименты не скупясь,

В сердцах огонь чтоб не погас.

Со свадьбой поздравляю вас!

Дорогие мои, от всего сердца хочу вас поздравить с этим знаменательным событием в вашей жизни. Много хочется пожелать вам. Самое главное — это бережно хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу сейчас. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. Желаю вам в жизни побольше романтики и ярких впечатлений. Быть друг для друга надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга!

Поздравляю вас с рождением семьи! Желаю прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!

Жить, друг друга понимая,

Глупых ссор, обид не зная.

Уважать, беречь друг друга

И ценить любовь, как чудо.

Вместе быть единой силой,

Вместе двигаться к вершинам.

Вы семьи одной две части,

Вам здоровья, мира, счастья!

Поздравляю с днем свадьбы. Желаю в вашей жизни много любви, счастья, гармонии, чудес, благополучия, достатка, семейного уюта, нежности, взаимопонимания. Пусть каждый ваш день будет прекрасной и удивительной сказкой. Берегите и цените друг друга. Идите по совместному пути рука об руку, поддерживая друг друга.

Поздравляю с днем свадьбы! Желаю вашей семье достатка, бесконечного счастья, безграничной любви, взаимопонимания и уважения друг к другу. Пусть в вашем доме всегда царят гармония и спокойствие, пусть никогда не погаснет ваш семейный очаг!

Поздравляю с самым важным

И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки

Счастье освещает дом.

Пусть на сердце - только радость,

Пусть любовь горит огнем,

Каждый день - в душе лишь сладость

От того, что вы вдвоем!

Поздравляю вас с этим трогательным и знаменательным днем — днем вашей свадьбы! Желаю вам с каждым годом любить и ценить друг друга всё сильнее, поддерживать свою половину во всех начинаниях. Пусть семейная жизнь будет наполнена радостью, приятными событиями. Наслаждайтесь каждым мигом, проведенным вместе, мечтайте и достигайте целей!

Любите, уважайте, понимайте друг друга, умейте слушать и слышать свою половинку, принимайте друг друга такими, какие вы есть, цените каждую секунду, проведенную вместе, будьте надежной опорой друг для друга, и пусть ваш дом будет полной чашей! С днем свадьбы! Будьте счастливы!

Живите, любите, творите,

Дарите друг другу тепло.

Вы верность все годы храните

И счастье, что в душу легло.

Со свадьбой я вас поздравляю!

Добра вам, любви, понимания,

Терпения, ласки желаю,

Достатка, уюта, внимания.

Поздравляю с днем свадьбы! Поддерживайте и цените друг друга всю жизнь, проживите ее в радости и взаимопонимании. Пусть каждый день будет счастливым и незабываемым!

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