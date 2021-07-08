Сегодня в Украине отмечается молодой праздник День семьи. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями всех влюбленных. Этот праздник считается православным аналогом Дня святого Валентина. Учрежден был этот праздник в 2011 году. Сегодня стоит поздравить всех родных людей и порадовать их искренними объятиями.
День семьи – поздравления
Семья — это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья — это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!
Любовь, пониманье, вниманье и ласка...
Семья — это чудо и райская сказка,
Надежность, опора, стремление, успех
И детский прекрасный и радостный смех!
Всегда пусть царит в Вашей жизни веселье,
Забота, любовь, к совершенству стремление.
Семья эталоном пусть будет всегда,
От счастья сияют пусть Ваши глаза!
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится —
Семья!
***
В день семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.
Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!
С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.
Семья — начало всех начал,
Надежный жизненный причал.
И счастлив тот, кто это понял,
В семье тот весел и доволен.
Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье — совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.
Семья — это счастье, мы ею богаты,
Давайте семьей будем мы дорожить!
Желаю всем семьям я в светлую дату
Дружно, счастливо и радостно жить!
Пусть в каждой семье будет мир и достаток,
Чтоб в доме царили тепло и уют,
Пусть в семьях всегда будет только порядок
И море чудесных и светлых минут!
Поздравления с Днем семьи в прозе
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
***
Улыбнитесь, обнимите друга друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на Земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!
***
Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пускай приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!
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