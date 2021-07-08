Сегодня, 8 июля, в Украине отмечается День семьи.

Сегодня в Украине отмечается молодой праздник День семьи. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями всех влюбленных. Этот праздник считается православным аналогом Дня святого Валентина. Учрежден был этот праздник в 2011 году. Сегодня стоит поздравить всех родных людей и порадовать их искренними объятиями.

День семьи – поздравления

Семья — это главный критерий, поверьте!

Цените семью! Берегите и верьте!

Семья — это дом, это дети, родные,

Родители славные и дорогие!

Любовь, пониманье, вниманье и ласка...

Семья — это чудо и райская сказка,

Надежность, опора, стремление, успех

И детский прекрасный и радостный смех!

Всегда пусть царит в Вашей жизни веселье,

Забота, любовь, к совершенству стремление.

Семья эталоном пусть будет всегда,

От счастья сияют пусть Ваши глаза!

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Всё умножить

На года,

То получится —

Семья!

***

В день семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом — дружно, складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!

С Днем верности, любви, семьи!

Семью свою люби, цени,

Не обижай, не предавай,

А дорожи и понимай.

Семья — начало всех начал,

Надежный жизненный причал.

И счастлив тот, кто это понял,

В семье тот весел и доволен.

Всегда друг другом дорожите,

Заботой нежной окружите.

Любовь в семье — совместный труд,

Пусть в ней царит всегда уют.

Семья — это счастье, мы ею богаты,

Давайте семьей будем мы дорожить!

Желаю всем семьям я в светлую дату

Дружно, счастливо и радостно жить!

Пусть в каждой семье будет мир и достаток,

Чтоб в доме царили тепло и уют,

Пусть в семьях всегда будет только порядок

И море чудесных и светлых минут!

Поздравления с Днем семьи в прозе

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

***

Улыбнитесь, обнимите друга друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на Земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!

***

Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пускай приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

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Автор: Иван Бойко