Именинники 8 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечается 9 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку во время крещения.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 8 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечается 11 именин: 9 мужских и 2 женских.

Именины 8 июля 2020: мужские имена

В этот день именины отмечают те мужчины, кто при крещении получил одно из следующих имен:

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Давид - от древнееврейского имени Давид (то есть "любимый");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиоса ("принадлежащий богу Дионису");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный")

Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал");

Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 8 июля 2020: женские имена

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По церковному православному календарю в этот день именины отмечаются у тех, кто при крещении получил следующие женские имена:

Ефросиния - от древнегреческого имени Еуфросюне ("веселье", "радость");

Феврония - от греческого имени Феврония, роисходящего от древнегреческого слова "фойбос" ("ясная", "светлая", "лучезарная") или от латинского "faber" (что означает "ремесленник").

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