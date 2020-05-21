Самые теплые и добрые поздравления с Днем рождения в стихах и картинках

День рождения - радостный и немножечко грустный праздник, который с нетерпением ждут взрослые и дети.

День Рождения - пожалуй, самый личный праздник в жизни. Именинник заслуживает в этот день самых теплых слов и лучших пожеланий.

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Поздравления с Днем рождения в стихах

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Пусть в жизни всё меняется

К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются

Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется

Любви и вдохновения!

И все мечты сбываются

В прекрасный День Рождения!

Поздравления с Днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

Поздравляю с Днем рождения! Желаю самого крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достатка и любви побольше. Пускай Госпожа Удача всегда шагает в ногу вместе с тобой, а любые цели, которые ты себе поставишь, становились реальными и достижимыми! Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди, а каждый новый день будет приносить счастье и радость!

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***

День рожденья — особенный праздник. В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо, а год длится долго-долго, и такие желанные именины все не наступают. Но вот время начинает мчаться быстрее… С возрастом кажется, что года мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рожденья приходят все чаще, мы становимся все старше, и иногда кажется, что так и не успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под названием Жизнь. Желаю Вам в день рожденья, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пускай дом Ваш будет полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо родные и друзья. Будьте счастливы!

Поздравления с Днем рождения для детей

Пусть и весело, и ярко

Этот чудный день пройдет,

Пусть тебе пятьсот подарков

Фея добрая пришлет!

Пусть в них будут мишки, рыбки,

Все, кого так любишь ты,

Все, кто ждет твоей улыбки

И конечно, доброты!

***

Разве могут быть сомнения,

В том, что лучше всех ты в мире,

Наступил твой день рождения,

Раскрывай ладошки шире,

Принимай скорее подарки

И конечно поздравленья.

Будет радостным и ярким

Пусть сегодня настроение!

Веселись - твой день рождения!

Улыбнись - послушай птичек пение,

Они слагают песни для тебя,

Чтоб жизнь твоя была легка и весела!