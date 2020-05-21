Самые теплые и добрые поздравления с Днем рождения в стихах и картинках
День Рождения - пожалуй, самый личный праздник в жизни. Именинник заслуживает в этот день самых теплых слов и лучших пожеланий.
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Поздравления с Днем рождения в стихах
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный День Рождения!
Поздравления с Днем рождения в прозе
Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.
Поздравляю с Днем рождения! Желаю самого крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достатка и любви побольше. Пускай Госпожа Удача всегда шагает в ногу вместе с тобой, а любые цели, которые ты себе поставишь, становились реальными и достижимыми! Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди, а каждый новый день будет приносить счастье и радость!
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***
День рожденья — особенный праздник. В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо, а год длится долго-долго, и такие желанные именины все не наступают. Но вот время начинает мчаться быстрее… С возрастом кажется, что года мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рожденья приходят все чаще, мы становимся все старше, и иногда кажется, что так и не успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под названием Жизнь. Желаю Вам в день рожденья, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пускай дом Ваш будет полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо родные и друзья. Будьте счастливы!
Поздравления с Днем рождения для детей
Пусть и весело, и ярко
Этот чудный день пройдет,
Пусть тебе пятьсот подарков
Фея добрая пришлет!
Пусть в них будут мишки, рыбки,
Все, кого так любишь ты,
Все, кто ждет твоей улыбки
И конечно, доброты!
***
Разве могут быть сомнения,
В том, что лучше всех ты в мире,
Наступил твой день рождения,
Раскрывай ладошки шире,
Принимай скорее подарки
И конечно поздравленья.
Будет радостным и ярким
Пусть сегодня настроение!
Веселись - твой день рождения!
Улыбнись - послушай птичек пение,
Они слагают песни для тебя,
Чтоб жизнь твоя была легка и весела!