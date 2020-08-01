День подруги: поздравления в картинках, открытках и стихах

Ежегодно 1 августа отмечают День подруги.

День подруги зародился в США. И постепенно распространился по Европе. А с недавнего времени стали отмечать этот день и в Украине. И хотя в официальных источниках этого праздника нет, для тех у кого есть верная подруга этот праздник важен.

Поздравьте своих подруг с этим замечательным праздником хотя бы на словах или открыткой. А в идеале конечно стоит провести этот день вместе, или хотя бы вечер. Сходить вместе в кино, боулинг или просто прогуляться по парку. И стать еще ближе друг к другу, укрепить связь.

С Днем подруги: поздравления

Для многих подруги играют важнейшую роль в жизни. Конечно, сильная половина человечества любит подшучивать над тем, что дружбы между девушками не бывает, но все же она есть. Более того, существует даже дружба между мужчиной и женщиной.

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Первого августа принято отмечать день подруги. В этот праздник не только девушки могут поздравить своих подруг, но и мужчины. Это добрый праздник, который показывает, что дружба – это очень важно для человека.

Мы предлагаем вам самые интересные, искренние необычные поздравления на день подруги. Поздравив подругу одним из таких поздравлений, вы непременно проймете ее искренностью произнесенного. Другом быть не просто, но без дружбы в жизни бывает очень тяжело.

Дружбу нужно беречь, ведь друзей у человека не может быть много. Не забывайте поздравлять с праздниками и благодарить своих друзей за то, что они с вами рядом! Отмечаем, празднуем всемирный день подруги - 1 августа.

Поздравления с Днем подруги

***

Милая моя подружка, я спешу с нашим днем поздравить,

Ты мой лучший друг, что уж тут скрывать, лукавить!

Я хочу в День подруг тебе, дорогая, счастья пожелать,

И никогда в жизни постараться не грустить и не унывать!

Всегда молодой душой, как сейчас, оставаться,

И никогда в этой жизни не простой перед трудностями не сдаваться!

Пусть родные приносят поддержку и много счастья,

И обязательно в трудный период не откажут в участии!

***

Подруженька родная, мой самый близкий человек,

Тебя я не забуду никогда, поверь, во век!

Пусть у тебя во всех делах сопутствует успех,

Ведь ты всегда была, есть и будешь лучше всех!

В День подруг тебе желаю счастья и большой любви,

И в этом неописуемом чувстве во всем будь мягче и посмотри,

Какие прекрасные люди тебя, моя родная, окружают,

Надежда и вера в тебя у всех будет просто без края!

***

Праздник День подруги мы отметим всем миром сегодня

Мы с тобой встретимся, посидим и будем очень довольны!

Ты мой самый близкий человек в целом мире,

От твоей лучистой улыбки душа разворачивается шире!

Пусть всегда будет тебе улыбаться судьба-фортуна,

И душа твоя всегда пусть остается юной!

Счастьем семейным, достатком пусть полон будет дом,

А сегодня вечер мы проведем в кафе с тобой вдвоем!

***

Подруга, поздравляю с нашим "профессиональным праздником"! Желаю тебе ярких моментов в жизни, чтобы ты всегда могла опереться на дружеское плечо, чтобы родные тебя всегда понимали и поддерживали. Пусть будет побольше искренних людей в друзьях, радуют новые яркие впечатления и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.

***

Я счастливый человек,

Знаю истинную дружбу.

Не сыскать ведь и вовек

Такую верную подружку.

Тебе желаю я здоровья,

Счастливой быть всегда.

Любви и ласки столько

Сколько желаешь себе сама.

***

Дорогая моя подруга, родная и любимая! Поздравляю с Днем подруги! Желаю, чтобы ты всегда была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались! Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач! Пусть каждый твой день будет добрым, теплым и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники — все, чем богата жизнь, чем она нам дорога! Будь счастлива, моя милая, ненаглядная подруга!

***

Вех подруг я сегодня поздравит с нашим днем спешу,

Чтобы он был не забываемый я постараюсь и Вас удивлю!

Соберемся вместе с Вами посидим, просто поговорим,

Ведь мы знаем, что в мире этом мы не одни!

Я желаю всем моим подругам в делах удачи и успеха,

А в домах Ваших пусть всегда буде весело от детского смеха!

Мужья, конечно, ценят и беззаветно любят,

А наши посиделки в этот день креативными будут!

С Днем подруги: картинки

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