Сегодня православная церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской. Она рано овдовела и вела праведную жизнь, помогала людям постигнуть Бога. За великое терпение, необычайную кротость, смирение и веру Господь наградил её даром прозрения.
Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождения и образованы от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка". Оксана - это целеустремленная и сильная духом девушка, которая легко находит выход из сложных ситуаций и умеет отстаивать свою точку зрения. Это честный и справедливый человека, который не терпит лицемерия и безответственности.
Поздравления с именинами Оксаны и Ксении
Пускай всегда, прекрасная Оксана,
Легко твои сбываются мечты!
Красива будь, как яблочко, румяна,
Ты просто королева красоты!
Желаю тебе счастья и любви,
Здоровья и, конечно же, удачи!
Роскошно, с наслаждением живи
И становись успешней и богаче!
Подарит Ксения Святая
Тебе пусть мир, в душе уют!
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!
Желаю благ земных, здоровья,
Чтоб жизнь была лишь хороша!
Пусть самой искренней любовью
Будет наполнена душа!
Моя Ксюша дорогая,
Я в день ангела тебя
Поздравляю и желаю
Только света и тепла.
Чтоб шептал тебе на ушко
Твой прекрасный ангелок
Все ответы на вопросы,
Чтобы не был слишком строг.
Чтоб была счастливой, милой
И здоровою всегда.
Не оставит ангел точно,
Ксения, в беде тебя.
Желаем Оксане сегодня удачи,
Пускай не покинет тебя никогда.
Желаем успеха и денег в придачу,
Пускай обойдет тебя злая беда.
Желаем любви и гармонии в доме,
Пускай там царят красота и тепло.
Желаем тебе быть всегда на подъеме,
Пусть жизнь одаряет лишь только добром.
Кто нежнее яркой розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
С днем рождения, Оксана!
Улыбайся, не грусти,
Этот праздник долгожданный
Ты с друзьями проведи,
Пожеланья, поздравленья
Пусть веселые звучат,
В этот славный день рожденья
Счастьем пусть глаза горят!
С праздником тебя, Оксана,
Желаю я чудесных дней,
Пусть выполняются все планы,
Плоды приносят поскорей.
Желаю счастья и тепла,
Чтоб солнце грело, обнимало.
Побольше в жизни пусть добра,
Чтоб радость в воздухе витала.
Здоровья крепкого, покоя,
Гармонии в душе твоей.
А в доме четкого устоя
И только добрых новостей.
В День блаженной Ксении Петербургской, прими мои поздравления и чистосердечные пожелания. Пусть этот светлый праздник принесёт тебе радость, благополучие, душевное равновесие и любовь. Пусть твоя жизнь будет счастливой!
Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской. Желаю находить счастье в простых мелочах. Желаю каждый день встречать с доброй надеждой. Желаю дарить окружающим светлую улыбку. Желаю нести с собой тепло и радость. Желаю всегда оставаться открытой этому миру. И пусть этот мир дарит тебе любовь, гармонию, благополучие.
В этот праздничный день, пусть осветит любовь и милосердие даже самые темные и потаенные уголки дома, души и сердец. Пусть Ксения Петербургская станет защитником, ангелом-хранителем Вас и близких. Желаю всегда верить, чтобы не гасла надежда даже в самый трудный час, а все плохое заканчивалось счастьем. Поздравляю!
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