Сегодня свои именины отмечают девушки с двумя родственными именами.

Сегодня православная церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской. Она рано овдовела и вела праведную жизнь, помогала людям постигнуть Бога. За великое терпение, необычайную кротость, смирение и веру Господь наградил её даром прозрения.

Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождения и образованы от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка". Оксана - это целеустремленная и сильная духом девушка, которая легко находит выход из сложных ситуаций и умеет отстаивать свою точку зрения. Это честный и справедливый человека, который не терпит лицемерия и безответственности.

Поздравления с именинами Оксаны и Ксении

Пускай всегда, прекрасная Оксана,

Легко твои сбываются мечты!

Красива будь, как яблочко, румяна,

Ты просто королева красоты!

Желаю тебе счастья и любви,

Здоровья и, конечно же, удачи!

Роскошно, с наслаждением живи

И становись успешней и богаче!

Подарит Ксения Святая

Тебе пусть мир, в душе уют!

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,

Чтоб жизнь была лишь хороша!

Пусть самой искренней любовью

Будет наполнена душа!

Моя Ксюша дорогая,

Я в день ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

Желаем Оксане сегодня удачи,

Пускай не покинет тебя никогда.

Желаем успеха и денег в придачу,

Пускай обойдет тебя злая беда.

Желаем любви и гармонии в доме,

Пускай там царят красота и тепло.

Желаем тебе быть всегда на подъеме,

Пусть жизнь одаряет лишь только добром.

Кто нежнее яркой розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!

С днем рождения, Оксана!

Улыбайся, не грусти,

Этот праздник долгожданный

Ты с друзьями проведи,

Пожеланья, поздравленья

Пусть веселые звучат,

В этот славный день рожденья

Счастьем пусть глаза горят!

С праздником тебя, Оксана,

Желаю я чудесных дней,

Пусть выполняются все планы,

Плоды приносят поскорей.

Желаю счастья и тепла,

Чтоб солнце грело, обнимало.

Побольше в жизни пусть добра,

Чтоб радость в воздухе витала.

Здоровья крепкого, покоя,

Гармонии в душе твоей.

А в доме четкого устоя

И только добрых новостей.

В День блаженной Ксении Петербургской, прими мои поздравления и чистосердечные пожелания. Пусть этот светлый праздник принесёт тебе радость, благополучие, душевное равновесие и любовь. Пусть твоя жизнь будет счастливой!

Поздравляю с Днём блаженной Ксении Петербургской. Желаю находить счастье в простых мелочах. Желаю каждый день встречать с доброй надеждой. Желаю дарить окружающим светлую улыбку. Желаю нести с собой тепло и радость. Желаю всегда оставаться открытой этому миру. И пусть этот мир дарит тебе любовь, гармонию, благополучие.

В этот праздничный день, пусть осветит любовь и милосердие даже самые темные и потаенные уголки дома, души и сердец. Пусть Ксения Петербургская станет защитником, ангелом-хранителем Вас и близких. Желаю всегда верить, чтобы не гасла надежда даже в самый трудный час, а все плохое заканчивалось счастьем. Поздравляю!

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Автор: Екатерина Пулатова