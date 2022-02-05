Что можно просить у Ксении Петербургской, а также чего нельзя делать в этот день - узнайте на УНИАН.

Ксения Петербургская - православная святая, которая почитается верующими дважды в году: 6 февраля отмечается день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, а 6 июня - день ее прославления в лике святых. УНИАН расскажет, почему Ксения Петербургская стала святой и как вести себя сегодня.

В честь памяти святой Ксении отмечается народный праздник 6 февраля - Аксинья-полузимница.

Ксения Петербургская - биография святой

У историков нет точных данных, когда именно родилась святая. Известно, что жила она в первой половине XVIII века, была замужем за придворным певчим Андреем Петровым. После смерти мужа Ксения выбрала путь юродства, раздала свое имущество, дом пожертвовала своей знакомой, а сама облачилась в одежды мужа, утверждая, что он жив, а Ксения умерла.

Читайте такжеИменины 6 февраля - как назвать ребенка и кого поздравить с именинамиДнем и ночью святая скиталась по Петербургу, терпела издевательства и насмешки, питалась тем, что подавали люди. Через несколько лет люди перестали относиться к ней, как к сумасшедшей, а воспринимали иначе. Блаженная Ксения отдавала милостыню другим нищим, а сама отказывалась носить теплые одежды даже в мороз. Торговцы говорили, что если она заходила к ним в лавку, то выручки было больше, чем обычно.

Все больше горожан относились к женщине, как к святой - говорили, что она исцеляет детей, помогает строить церковь на Смоленском кладбище, предсказывает будущее и дает советы. Однажды она сказала своей знакомой Параскеве, у которой не было детей, чтобы та бежала на кладбище - там ее ждет сын. Девушка так и сделала и увидела на входе в кладбище беременную женщину, которую сбила повозка. От сильных травм у нее начались преждевременные роды, на свет появился мальчик, а роженица скончалась. Параскева забрала мальчика себе и благодарила Ксению за помощь.

Читайте такжеПравославные праздники в феврале: что и когда отмечают верующиеПосле смерти Ксения Петербургская была похоронена на Смоленском кладбище. К ее могиле до сих пор приходят люди, просят совета или помощи. В 1988 году блаженная Ксения была прославлена в лике святых.

Что нельзя делать в день памяти Ксении Петербургской

Православная церковь строго запрещает пожилым людям сегодня рукодельничать, убирать в доме и перестилать постель. Стричь волосы или ногти также не рекомендуется. Молодые люди, наоборот, должны выполнить всю работу вместо стариков.

В день Ксении нельзя молодым садиться ужинать первыми - считается, что тот, кто сядет за стол раньше всех, в скором времени умрет. Категорически запрещено кого-либо обижать, издеваться или смеяться над людьми.

Что можно делать 6 февраля

В эту дату православные верующие должны помолиться иконе Ксении Петербургской о благополучии в семье, скором замужестве или удачных родах. Тяжелобольные ездят в Петербург, чтобы приложиться к мощам святой, а те, у кого такой возможности нет, просят ее о скором исцелении. Кроме этого, сегодня нужно:

совершать добрые поступки, подавать милостыню;

решать свои дела, трудиться на благо семьи;

бескорыстно помогать другим.

Молитва Ксении Петербургской

О замужестве

О матерь всеблагая, всеблаженная заступница Ксения! Услышь молитву мою, и донеси ее Богородице, Иисусу и Господу Богу, не оставь мою просьбу, не забудь меня, рабу Божию, скромную (имя). Как благоуханный цвет неувядаемый прославляем мы тебя и молимся тебе о счастье в жизни земной. Перед образом твоим, перед местом погребения твоего, клянусь, что я (имя) буду честной и верной женой, что буду смиренной и покорной, что буду благочестивой и добронравной. Испроси для меня, расскажи Богородице о несчастиях моих, представи меня перед святыми твоими молитвами да просьбами моими. Даруй мне любовь семейную да замужество скорое, да положи конец мукам моим сердечным. Жить будем безмятежно да богобоязненно, в любви и согласии, да Господа почитать будем. Не оставь нас, наша надежда и упование, и благодарение мы тебе воссылать будем до конца дней своих. Аминь!

О здоровье и благополучии

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

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