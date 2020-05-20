День банкира-2020: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Настал день, в который свой профессиональный праздник отмечают все украинские банкиры. УНИАН предлагает ознакомиться с историей праздника и лучшими вариантами для поздравления всех, кто к нему причастен.
День банковского работника в Украине - дата праздника
Профессиональный праздник всех украинских банкиров в нашей стране отмечается ежегодно 20 мая.
История Дня банкира
Праздник был официально установлен в 2014 году соответствующим указом президента Леонида Кучмы. В нем шла речь о стремлении подчеркнуть важность роли банковской системы и вклада банковских работников в украинскую экономику.
Отечественная банковская система образовала в декабре 1991 года после принятия парламентом соответствующего закона. В 1996 году Украина получила собственную денежную единицу - гривню.
День банкира в Украине - лучшие поздравления
Без грошей жити не може цей світ,
Як людина не може без надії.
І давня професія - банкір
Сьогодні актуальна і важлива.
Пройдуть роки і зміниться наш світ,
Зникнути можуть міста і країни,
Але давня професія - банкір
На службі людям буде невпинно.
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Работником банка ведь быть нелегко.
За вредность им следует пить молоко,
Ведь столько возни с документами много
И дела нелегкого и непростого.
Сплошные уставы, приказы и бланки,
Что требуют вновь повышения планки.
Усердия много, внимания тоже,
Иначе ошибки бывают дороже.
Желаем мы вам лишь приятной работы,
Успешно сдавать годовые отчеты,
Клиентов хороших вам только всегда
И в гору успешно чтоб шли все дела!
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Поздравляю с днем банкира,
Пусть будет в жизни твоей все:
Семья, машина, дом, квартира,
И вверх карьера пусть идет!
Пускай всегда тебе финансы
Роскошно помогают жить,
Судьба подарит сотни шансов,
Чтоб все мечты осуществить!
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Пожелать банкиру очень хочется
Человеческого счастья и покоя,
Что по жизни он так трудно носится,
И не может встретиться с любовью?
Пусть все векселя, кредиты, сальдо
Не определят его судьбы!
Пусть все сложится, как сердцу надо,
Чувства и банкирам ведь важны.
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Желаю вам только доходов!
Забыть об убытках вообще!
Процент прибавлять с каждым годом
Хороших и нужных вещей!
Надежности, стойкости к бурям,
Финансовым или семейным!
Пусть от конкурентов убудет,
Вы ж лишь прибавленье имейте!
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Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.
И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.
Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!