День банкира-2020: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Украинские банковские работники отмечают свой профессиональный праздник.

Настал день, в который свой профессиональный праздник отмечают все украинские банкиры. УНИАН предлагает ознакомиться с историей праздника и лучшими вариантами для поздравления всех, кто к нему причастен.

День банковского работника в Украине - дата праздника

Профессиональный праздник всех украинских банкиров в нашей стране отмечается ежегодно 20 мая.

История Дня банкира

Праздник был официально установлен в 2014 году соответствующим указом президента Леонида Кучмы. В нем шла речь о стремлении подчеркнуть важность роли банковской системы и вклада банковских работников в украинскую экономику.

Отечественная банковская система образовала в декабре 1991 года после принятия парламентом соответствующего закона. В 1996 году Украина получила собственную денежную единицу - гривню.

День банкира в Украине - лучшие поздравления

Без грошей жити не може цей світ,

Як людина не може без надії.

І давня професія - банкір

Сьогодні актуальна і важлива.

Пройдуть роки і зміниться наш світ,

Зникнути можуть міста і країни,

Але давня професія - банкір

На службі людям буде невпинно.

****

Работником банка ведь быть нелегко.

За вредность им следует пить молоко,

Ведь столько возни с документами много

И дела нелегкого и непростого.

Сплошные уставы, приказы и бланки,

Что требуют вновь повышения планки.

Усердия много, внимания тоже,

Иначе ошибки бывают дороже.

Желаем мы вам лишь приятной работы,

Успешно сдавать годовые отчеты,

Клиентов хороших вам только всегда

И в гору успешно чтоб шли все дела!

****

Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:

Семья, машина, дом, квартира,

И вверх карьера пусть идет!

Пускай всегда тебе финансы

Роскошно помогают жить,

Судьба подарит сотни шансов,

Чтоб все мечты осуществить!

****

Пожелать банкиру очень хочется

Человеческого счастья и покоя,

Что по жизни он так трудно носится,

И не может встретиться с любовью?

Пусть все векселя, кредиты, сальдо

Не определят его судьбы!

Пусть все сложится, как сердцу надо,

Чувства и банкирам ведь важны.

****

Желаю вам только доходов!

Забыть об убытках вообще!

Процент прибавлять с каждым годом

Хороших и нужных вещей!

Надежности, стойкости к бурям,

Финансовым или семейным!

Пусть от конкурентов убудет,

Вы ж лишь прибавленье имейте!

****

Кредиты, карты, вклады,

Проценты, векселя.

Расчеты, депозиты,

Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,

Все будни в колесе.

Любая переделка,

Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,

Немного вдохновения.

Приветливых клиентов,

Блистательных моментов!