День ангела Ирины отмечается несколько раз в году, в том числе и 29 апреля.

18 мая церковь отмечает именины всех Ирин, в честь мученицы македонской Ирины, которая пострадала за христианскую веру. Сегодня Ирины отмечают свой день ангела и принимают поздравления от родных, а также обращаются с молитвой к своей небесной покровительнице.

Это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. Значение имени Ирина - "спокойная", "умиротворенная". Нередко это противоречит её упрямому и непростому характеру. Ирина независимая и очень целеустремленная. Иногда она совершает необдуманные поступки.

Поздравления с днем ангела Ирины 2022

Я Ирину поздравляю

И желаю всей душой

Ей работы нетяжелой,

Но с зарплатою большой.

Ну, а главное, желаю,

Чтоб сбывались все мечты.

И все то, о чем мечтаешь,

Получила в жизни ты.

***

Пусть по жизни у Иришы

Счастья будет выше крыши,

Чтобы лет на сто хватало,

Чтобы радость нарастала!

Пусть в судьбе твоей, Ирина,

Будет очень все красиво:

Деньги, море и любовь,

А потом опять все вновь!

***

В этот день прекрасный,

Ирина, тебя поздравляю!

Желаю тебе счастья,

Любви большой желаю.

Желаю тебе здоровья,

Удачи в жизни большой.

Пусть будет всегда рядом

Ангел хранитель твой.

***

Неотразимая Ирина,

Ты словно яркая картина,

Ты нежная, прекрасная,

Красивая и страстная.

Желаем быть всегда такой,

Пусть в душе царит покой,

Пусть сбудутся твои мечты,

И будет все, как хочешь ты!

***

Ира, Ирочка, Иринка,

Ты мила и хороша,

Как прелестная картинка,

Ты в компании душа.

Чтоб дышала грудью полной,

Жизнь искрила оптимизмом.

Чтоб судьба была покорной,

Исполняя все капризы.

***

Пусть в чудесный праздник этот

Ты получишь сто букетов.

Пусть удача улыбнется,

Ну а горе не коснется.

И пусть будет рядом, Ира,

Всегда любящий мужчина.

Будут пусть всегда друзья

И надежная семья!

***

Ириша, Ирочка, Иринка,

Характер легкий, как пушинка.

Собою очень хороша

И превосходная душа!

Будь счастлива всегда, Ирина,

Красива будь, неповторима.

Собою землю украшай

И счастье каждый день встречай!

***

Милая Ирина, Иришка, Ирочка, поздравляю тебя с твоим днем рождения и желаю, чтобы сегодня и всегда твои глаза светились радостью, любовью, нежность. Живи долго и счастливо, не зная печали. Всегда оставайся такой же обаятельной, доброй, веселой и отзывчивой.

***

Ирина, с праздником тебя! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чем себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи ещё долго — долго!

***

С днем рождения, Ирина! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей.

С днем ангела Ирины: открытки и картинки

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