18 мая церковь отмечает именины всех Ирин, в честь мученицы македонской Ирины, которая пострадала за христианскую веру. Сегодня Ирины отмечают свой день ангела и принимают поздравления от родных, а также обращаются с молитвой к своей небесной покровительнице.
Это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. Значение имени Ирина - "спокойная", "умиротворенная". Нередко это противоречит её упрямому и непростому характеру. Ирина независимая и очень целеустремленная. Иногда она совершает необдуманные поступки.
Поздравления с днем ангела Ирины 2022
Я Ирину поздравляю
И желаю всей душой
Ей работы нетяжелой,
Но с зарплатою большой.
Ну, а главное, желаю,
Чтоб сбывались все мечты.
И все то, о чем мечтаешь,
Получила в жизни ты.
***
Пусть по жизни у Иришы
Счастья будет выше крыши,
Чтобы лет на сто хватало,
Чтобы радость нарастала!
Пусть в судьбе твоей, Ирина,
Будет очень все красиво:
Деньги, море и любовь,
А потом опять все вновь!
***
В этот день прекрасный,
Ирина, тебя поздравляю!
Желаю тебе счастья,
Любви большой желаю.
Желаю тебе здоровья,
Удачи в жизни большой.
Пусть будет всегда рядом
Ангел хранитель твой.
***
Неотразимая Ирина,
Ты словно яркая картина,
Ты нежная, прекрасная,
Красивая и страстная.
Желаем быть всегда такой,
Пусть в душе царит покой,
Пусть сбудутся твои мечты,
И будет все, как хочешь ты!
***
Ира, Ирочка, Иринка,
Ты мила и хороша,
Как прелестная картинка,
Ты в компании душа.
Чтоб дышала грудью полной,
Жизнь искрила оптимизмом.
Чтоб судьба была покорной,
Исполняя все капризы.
***
Пусть в чудесный праздник этот
Ты получишь сто букетов.
Пусть удача улыбнется,
Ну а горе не коснется.
И пусть будет рядом, Ира,
Всегда любящий мужчина.
Будут пусть всегда друзья
И надежная семья!
***
Ириша, Ирочка, Иринка,
Характер легкий, как пушинка.
Собою очень хороша
И превосходная душа!
Будь счастлива всегда, Ирина,
Красива будь, неповторима.
Собою землю украшай
И счастье каждый день встречай!
***
Милая Ирина, Иришка, Ирочка, поздравляю тебя с твоим днем рождения и желаю, чтобы сегодня и всегда твои глаза светились радостью, любовью, нежность. Живи долго и счастливо, не зная печали. Всегда оставайся такой же обаятельной, доброй, веселой и отзывчивой.
***
Ирина, с праздником тебя! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чем себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи ещё долго — долго!
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С днем рождения, Ирина! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей.