Женщинам с этим именем обычно присущи такие черты характера, как жизнерадостность, целеустремленность и прямолинейность.

Женское имя Ирина очень красивое и многие родители выбирают его для своей дочери. Оно является популярным на территории Украины и соседних государств. А причина этого проста – оно имеет хорошее значение, символику и совместимость с большинством мужских имен.

Ирина: значение и происхождение имени

Имя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Вероятнее всего, оно происходит от имени "Eirene" (Эйрена), принадлежавшего древнегреческой богине мира и покоя. Буквальная трактовка значения этого имени звучит как "мир и покой".

Читайте такжеЗначение имени Дарья: характер, судьба, совместимость с другими именамиПокровительницей девушек с таким именем считается святая мученица Ирина Македонская, которая была сожжена за свою веру, но так и не изменила собственным принципам.

Чаще всего обладательниц данного имени в сокращенной форме называют Ирой. Есть также и другие уменьшительно-ласкательные вариации имени: Иринка, Иришка, Ируся, Ируша, Иренка, Аринка, Аришка, Арюша.

Ирина в детстве

Маленькая Иринка любознательна, активна, инициативна, ей интересно буквально все. Она не брезгует спокойными занятиями, увлекаясь чтением, рисованием, лепкой, собиранием пазлов и другими видами творчества. Не менее девочка любит также и активные игры: прятки, жмурки, казаки-разбойники или просто веселое катание на велосипедах.

В компании сверстников эта девочка является однозначным лидером, ее серьезность и благоразумие заставляет детей считаться с девочкой и уважать ее.

Девочка растет очень развитой, причем разносторонне. Ей одинаково хорошо даются все предметы школьной программы, учителя любят ее за чуткость и усердие, а друзья – за то, что эта девочка никогда не откажет в помощи.

В подростковом возрасте положительные качества девочки лишь приумножаются. Ирина становится более целеустремленной, подтягивает успеваемость, находит любимое занятие. Все это закладывает фундамент к дальнейшему построению карьеры и успеху во взрослой жизни.

Ирина: характер и судьба

В этом имени прекрасно уравновешены такие качества, как твердость, жизнерадостность, подвижность и целеустремленность. В противоположность этим чертам в нем наблюдается достаточная независимость, прямолинейность и свободолюбие.

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиИрины обычно имеют аналитический склад ума и очень рассудительными. Они во всем полагаются лишь на логику и разум, тогда как эмоциональность им не свойственна. Хотя порой могут совершать необдуманные поступки, например, покупки, продиктованные мимолетным желанием.

Целеустремленность, настойчивость и сила духа помогают девушке достигать высот в ведении домашнего хозяйства, материнстве, творчестве, построении карьеры.

У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уж решение принято, то оно будет выполнено.

Ирина в любви и браке

У Ирины влюбчивая натура, но головы она никогда не теряет, она всегда знает, какой мужчина ей нужен и стремится найти свой идеал. Ее любовные отношения должны органично вписываться в другие аспекты жизни, не мешая работе, учебе, хобби и другим делам.

У мужчин имя Ирина пользуется большим успехом. Эта женщина любит мужскую компанию, красивое ухаживание, разговоры на грани дозволенного. В мужья выбирает если не состоятельного, то перспективного ухажера.

Обладательница данного имени – внимательная и отзывчивая мама, верная жена, добрая и бескорыстная личность. Она не тонет в рутине семейной жизни, не готова полностью посвятить себя созданию уюта в доме. Ирина стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. Главой семейства не умеет быть, во всех делах и заботах она рассчитывает на мужчину.

Совместимость Ирины с другими именами

Читайте такжеЗначение имени Назар: характер, судьба, совместимость с другими именамиНаполненные страстью отношения у Ирины будут с Артемом, Кириллом, Львом, Валерием, Августом, Ростиславом.

Крепкий брак удастся построить с Артемом, Алексеем, Игнатом, Давидом, Леонидом, Павлом, Михаилом, Максимом, Ростиславом, Сергеем, Тимофеем.

Постоянные ссоры и примирения, по утверждению астрологов, ждут с мужчинами по имени Семен, Виталий, Ефим, Константин, Марк, Петр, Руслан, Тимофей, Эрнест.

Именины Ирины

Свой день ангела Ирина празднует 12 января, 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 1 октября.

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Автор: УНИАН