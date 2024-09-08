Большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы - в 2024 году по новому церковному календарю отмечают 8 сентября. В этот светлый день традиционно идут в храм, чтобы помолиться, поблагодарить, попросить заступничества, а также желают всех благ близким людям. Как красиво поздравить на Рождество Пресвятой Богородицы - картинки и добрые слова вы найдете в нашей подборке.
Рождество Пресвятой Богородицы - поздравления в стихах и прозе
С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Всё исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтоб не беспокоило,
Стороной обходила беда.
***
С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом Вас и Ваших близких. Счастья, Божьей благодати и любви Вам!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам - любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
***
Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час,
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
***
С великим праздником Вас! Пусть во благо и добро будут все Ваши дела. Пусть в Рождество Пресвятой Богородицы Вас окружает свет, который укажет верный путь для решения любых задач. Желаю Вам самых теплых и мирных дней в окружении любимых и близких людей. Сердечно поздравляю!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня вас я.
Пусть хранит вас Мария от горестей,
Пусть счастливою будет семья.
Вам желаю я мира и радости,
Милосердия, в сердце - тепла.
Окружит Богородица радостью
И подарит пусть много добра.
***
Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть каждый рассвет рождает светлую надежду. Пусть каждый твой поступок рождает милосердие и доброту. Я желаю тебе здоровья, любви и красоты, а также вдохновения, терпимости и душевной теплоты. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя от любых недугов и земных грехов.
***
В сердце так тепло и дивно,
Словно мягких два крыла
Обнимают, защищают —
Богородицы дела.
Пресвятая Матерь Света
Пусть любовью наградит,
В новолетний праздник этот
Душу счастьем озарит!
***
Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица бережет ваш дом и вашу семью от беды и лиха, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира вам, добра и душевной благодати!
Картинки с праздником Рождество Пресвятой Богородицы
***
***
***
***
Ранее мы также рассказывали, как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и запреты этого дня.