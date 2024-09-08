В Рождество Пресвятой Богородицы пожелайте родным и близким добра, мира, душевного спокойствия и покровительства Матери Божией.

Большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы - в 2024 году по новому церковному календарю отмечают 8 сентября. В этот светлый день традиционно идут в храм, чтобы помолиться, поблагодарить, попросить заступничества, а также желают всех благ близким людям. Как красиво поздравить на Рождество Пресвятой Богородицы - картинки и добрые слова вы найдете в нашей подборке.

Рождество Пресвятой Богородицы - поздравления в стихах и прозе

С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю я Вас.

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И что искренне сердцем Вы просите,

Всё исполнится пусть в этот час.

На душе Вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтоб не беспокоило,

Стороной обходила беда.

***

С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом Вас и Ваших близких. Счастья, Божьей благодати и любви Вам!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам - любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

***

Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час,

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

С великим праздником Вас! Пусть во благо и добро будут все Ваши дела. Пусть в Рождество Пресвятой Богородицы Вас окружает свет, который укажет верный путь для решения любых задач. Желаю Вам самых теплых и мирных дней в окружении любимых и близких людей. Сердечно поздравляю!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня вас я.

Пусть хранит вас Мария от горестей,

Пусть счастливою будет семья.

Вам желаю я мира и радости,

Милосердия, в сердце - тепла.

Окружит Богородица радостью

И подарит пусть много добра.

***

Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть каждый рассвет рождает светлую надежду. Пусть каждый твой поступок рождает милосердие и доброту. Я желаю тебе здоровья, любви и красоты, а также вдохновения, терпимости и душевной теплоты. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя от любых недугов и земных грехов.

***

В сердце так тепло и дивно,

Словно мягких два крыла

Обнимают, защищают —

Богородицы дела.

Пресвятая Матерь Света

Пусть любовью наградит,

В новолетний праздник этот

Душу счастьем озарит!

***

Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица бережет ваш дом и вашу семью от беды и лиха, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира вам, добра и душевной благодати!

Картинки с праздником Рождество Пресвятой Богородицы

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Ранее мы также рассказывали, как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и запреты этого дня.

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