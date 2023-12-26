Какие праздники в январе будут и дадут ли дополнительные выходные.

В первом месяце 2024-го будет несколько важных дат - это Новый год, День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины, Международный день памяти жертв Холокоста, День памяти Героев Крут. Кроме них, в январе также будем отмечать несколько профессиональных и международных праздников. Какие именно, сколько будет рабочих дней и когда будут выходные дни - смотрите календарь праздников и выходных на январь 2024.

Праздники и выходные дни в январе 2024

Как выглядит календарь праздников в этом месяце:

1 января - Новый год , День всемирных молитв за мир.

- , День всемирных молитв за мир. 4 января - Всемирный день азбуки Брайля.

- Всемирный день азбуки Брайля. 11 января - Всемирный день "Спасибо".

- Всемирный день "Спасибо". 12 января - Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного.

- Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного. 16 января - Всемирный день Битлз.

- Всемирный день Битлз. 20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов , День Автономной Республики Крым.

, День Автономной Республики Крым. 21 января - Международный день объятий.

- Международный день объятий. 22 января - День Соборности Украины .

. 24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины.

- Международный день образования и День внешней разведки Украины. 26 января - Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины.

- Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста .

. 28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны.

- Международный день мобилизации против ядерной войны. 29 января - День памяти Героев Крут , День работника пожарной охраны.

, День работника пожарной охраны. 30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

- День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. 31 января - Международный день ювелира.

Официальные выходные дни в январе 2024 года - это субботы и воскресенья. Дополнительные выходные дни в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время войны не предусмотрены.

Видео дня

Выходной день на Новый год 1 января в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) также отменен. 7 января - Рождество по старому стилю - теперь больше не государственный праздник, поэтому этот день не выходной.

Напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

Всего в январе 31 календарный день, из них - 23 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные дни в январе 2024: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 число.

Ранее мы публиковали новый православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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