В первом месяце 2024-го будет несколько важных дат - это Новый год, День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины, Международный день памяти жертв Холокоста, День памяти Героев Крут. Кроме них, в январе также будем отмечать несколько профессиональных и международных праздников. Какие именно, сколько будет рабочих дней и когда будут выходные дни - смотрите календарь праздников и выходных на январь 2024.
Праздники и выходные дни в январе 2024
Как выглядит календарь праздников в этом месяце:
- 1 января - Новый год, День всемирных молитв за мир.
- 4 января - Всемирный день азбуки Брайля.
- 11 января - Всемирный день "Спасибо".
- 12 января - Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного.
- 16 января - Всемирный день Битлз.
- 20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.
- 21 января - Международный день объятий.
- 22 января - День Соборности Украины.
- 24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины.
- 26 января - Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины.
- 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны.
- 29 января - День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.
- 30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
- 31 января - Международный день ювелира.
Официальные выходные дни в январе 2024 года - это субботы и воскресенья. Дополнительные выходные дни в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время войны не предусмотрены.
Выходной день на Новый год 1 января в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) также отменен. 7 января - Рождество по старому стилю - теперь больше не государственный праздник, поэтому этот день не выходной.
Напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.
Всего в январе 31 календарный день, из них - 23 рабочих дня и 8 выходных.
Выходные дни в январе 2024: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 число.
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