Поздравления с днем рождения женщине помогут поздравить подругу или родственницу красиво и оригинально.

Иногда бывает трудно подобрать красивое поздравления для близкого и дорогого человека, чтобы пожелание звучало естественно и не слишком пафосно. Любой женщине будет приятно получить красивый стих или яркую картинку в свой день рождения. УНИАН собрал красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и картинках.

Поздравления с днем рождения женщине в стихах и прозе

С днем рожденья, дорогая!

Всей душой тебе желаем

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Смеха, радости, тепла,

Чтобы счастлива была.

Хоть года, как птицы, мчатся,

Пусть в душе всегда семнадцать,

Сердцу пусть спокойно будет,

А кругом родные люди.

Чтоб в шкафу — полно нарядов.

Комплиментов, жарких взглядов,

Денег − полный кошелек,

Разных благ побольше впрок!

***

Желаю искренних улыбок,

Желаю море добрых слов.

Пусть будет в каждом деле прибыль,

Удача, радость и любовь.

Пусть свет не покидает мысли,

И окружает теплота.

Здоровья век тебе и близким,

Без меры счастья навсегда.

***

Желаю красоты, любви, внимания,

От счастья чтоб кружилась голова.

Как в сказке, пусть исполнятся желания,

Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!

Желаю, чтобы в доме жила радость,

А на работе ладились дела,

Чтоб ты почаще искренне смеялась,

Чтобы, как роза, алая цвела!

Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,

Пусть будет тихо и спокойно на душе!

Огромного везения, удачи

Желаю в день рождения тебе!

***

Желаю только хорошеть

И лучезарно улыбаться,

И все, что хочется, иметь,

И каждым мигом наслаждаться!

Пускай удача постоянно

Шагает следом за тобой!

Любима будь всегда, желанна

И наполняй жизнь добротой!

***

Желаю быть всегда счастливой,

Шутливой, яркой и красивой.

Самой любить и быть любимой,

Всегда во всём неповторимой.

Пусть Ангел бережёт тебя,

А рядом будут все друзья.

Успех пусть за руку ведёт,

Всегда, везде, во всём везёт!

***

С днем рождения поздравляю!

Ты прекрасна, как всегда!

Оставайся же такою

Ты на долгие года!

Я здоровья пожелаю,

Денег, радости, тепла.

Быть в отличном настроении,

Не грустить чтоб никогда!

***

Поздравляю с днем рожденья

И желаю благ земных:

И любви, и настроенья,

И приятностей иных!

Чтобы все всегда имелось,

Что мечталось, то сбылось,

Чтобы очень жить хотелось,

Чтоб, как хочется, жилось!

***

Пусть каждый день с улыбки начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!

И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!

***

В день рождения желаем

Только радостных хлопот.

От души все поздравляем.

Пусть во всех делах везет.

Пусть в глазах лучится счастье

От достигнутых побед.

Пусть минуют все ненастья,

А семья не знает бед!

***

Сегодня праздник — день рождения,

И ты прекрасна, как всегда.

Пусть будут радость и веселье

Еще на долгие года.

Ты не грусти, что стала старше.

Не думай, что бегут года.

Пусть жизнь становится лишь краше,

И будь ты счастлива всегда.

***

С днем рождения тебя.

Мира, радости, добра!

Пела чтоб душа от счастья,

Улетело чтоб ненастье.

Чтобы дом был полной чашей,

Чтоб мечты сбывались чаще.

Чтоб всегда была красивой,

Мудрой, доброй и любимой!

***

Хочу поздравить с днем рождения!

И пожелать тебе тепла,

Улыбок море и веселья,

Любви и нежности, добра.

Чтоб в доме было только счастье,

Задорный смех звучал везде.

И стороной ушли ненастья,

Здоровья, главное, тебе!

***

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и везения,

Здоровья крепкого, вдохновения.

Пусть удаётся всё без исключения.

Хорошее будет пусть настроение,

Обходят невзгоды и падения.

Порхай по жизни ты как мотылек

И чтобы дул попутный ветерок!

***

С днем рождения! Желаю тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и конечно же, здоровья и просто хорошего настроения.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю ярких событий, приятных сюрпризов, незабываемых минут, удивительных мгновений! Пусть каждый твой день будет приятным и счастливым, а близкие люди наполняют его радостными моментами!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! От всего сердца желаю тебе смело и уверенно шагать по жизни. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, которые вызывают положительные эмоции. Оставайся такой же жизнерадостной, женственной, веселой и смелой!

***

С днем рождения! Хочу пожелать тебе оставаться собой, быть любимой и, самое главное, счастливой. Здоровья, уюта, добра, денег и любви! Ты великолепный человек. Пусть все твои заветные мечты сбываются, а настроение поднимается. Будь счастлива!

***

Поздравляю с днем рождения! Сегодня, в твой день, желаю тебе, чтобы в твоей жизни часто случались радостные события, здоровье было крепким, в доме − мир и достаток, чтобы все задуманное сбылось, и радость была твоим гостем каждый день.

Картинки и открытки с днем рождения женщине

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