Иногда бывает трудно подобрать красивое поздравления для близкого и дорогого человека, чтобы пожелание звучало естественно и не слишком пафосно. Любой женщине будет приятно получить красивый стих или яркую картинку в свой день рождения. УНИАН собрал красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и картинках.
Поздравления с днем рождения женщине в стихах и прозе
С днем рожденья, дорогая!
Всей душой тебе желаем
Смеха, радости, тепла,
Чтобы счастлива была.
Хоть года, как птицы, мчатся,
Пусть в душе всегда семнадцать,
Сердцу пусть спокойно будет,
А кругом родные люди.
Чтоб в шкафу — полно нарядов.
Комплиментов, жарких взглядов,
Денег − полный кошелек,
Разных благ побольше впрок!
***
Желаю искренних улыбок,
Желаю море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь.
Пусть свет не покидает мысли,
И окружает теплота.
Здоровья век тебе и близким,
Без меры счастья навсегда.
***
Желаю красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаю, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы, как роза, алая цвела!
Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаю в день рождения тебе!
***
Желаю только хорошеть
И лучезарно улыбаться,
И все, что хочется, иметь,
И каждым мигом наслаждаться!
Пускай удача постоянно
Шагает следом за тобой!
Любима будь всегда, желанна
И наполняй жизнь добротой!
***
Желаю быть всегда счастливой,
Шутливой, яркой и красивой.
Самой любить и быть любимой,
Всегда во всём неповторимой.
Пусть Ангел бережёт тебя,
А рядом будут все друзья.
Успех пусть за руку ведёт,
Всегда, везде, во всём везёт!
***
С днем рождения поздравляю!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Я здоровья пожелаю,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!
***
Поздравляю с днем рожденья
И желаю благ земных:
И любви, и настроенья,
И приятностей иных!
Чтобы все всегда имелось,
Что мечталось, то сбылось,
Чтобы очень жить хотелось,
Чтоб, как хочется, жилось!
***
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
***
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!
***
Сегодня праздник — день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
***
С днем рождения тебя.
Мира, радости, добра!
Пела чтоб душа от счастья,
Улетело чтоб ненастье.
Чтобы дом был полной чашей,
Чтоб мечты сбывались чаще.
Чтоб всегда была красивой,
Мудрой, доброй и любимой!
***
Хочу поздравить с днем рождения!
И пожелать тебе тепла,
Улыбок море и веселья,
Любви и нежности, добра.
Чтоб в доме было только счастье,
Задорный смех звучал везде.
И стороной ушли ненастья,
Здоровья, главное, тебе!
***
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения,
Здоровья крепкого, вдохновения.
Пусть удаётся всё без исключения.
Хорошее будет пусть настроение,
Обходят невзгоды и падения.
Порхай по жизни ты как мотылек
И чтобы дул попутный ветерок!
***
С днем рождения! Желаю тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и конечно же, здоровья и просто хорошего настроения.
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю ярких событий, приятных сюрпризов, незабываемых минут, удивительных мгновений! Пусть каждый твой день будет приятным и счастливым, а близкие люди наполняют его радостными моментами!
***
Поздравляю тебя с днем рождения! От всего сердца желаю тебе смело и уверенно шагать по жизни. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, которые вызывают положительные эмоции. Оставайся такой же жизнерадостной, женственной, веселой и смелой!
***
С днем рождения! Хочу пожелать тебе оставаться собой, быть любимой и, самое главное, счастливой. Здоровья, уюта, добра, денег и любви! Ты великолепный человек. Пусть все твои заветные мечты сбываются, а настроение поднимается. Будь счастлива!
***
Поздравляю с днем рождения! Сегодня, в твой день, желаю тебе, чтобы в твоей жизни часто случались радостные события, здоровье было крепким, в доме − мир и достаток, чтобы все задуманное сбылось, и радость была твоим гостем каждый день.