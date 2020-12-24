Приближается самый долгожданный праздник года.

Совсем скоро наступит Новый год 2021 - самый крупный праздник в году в Украине. Этот праздник объединяет людей любых возрастов и профессий. Красивые открытки и новогодние поздравления можно использовать для поздравления коллег, родных и знакомых. 2021 год пройдет под покровительством знака зодиака Быка, поэтому его часто изображают на открытках.

Поздравления с Новым годом в стихах

С Новым годом поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Чтоб весёлый Дед Мороз —

Вам подарочки привёз!

Чтоб исполнил все мечты,

Хоть, они — и не просты...

В сказку жизнь пусть превратит,

Всё кругом озолотит!

Снег летит как белый пух,

Землю мягко устилая.

С Новым годом всей душой

И всем сердцем поздравляю!

Вам желаю жить легко,

Весело и интересно,

Чтобы складывалось всё

И всегда у вас чудесно.

Пусть дарит Новый год усладу,

Взаимность, силы и награду

За достижения и труды,

Друг к другу будут все добры!

Мгновений радостных, забот,

Закружит пусть круговорот

Веселья, счастья и удачи,

И каждый день пусть будет ярче!

Все сияет за окном,

Праздник ожидает дом,

Новый год уже спешит,

Он летит, летит, летит!

Будет радость, кутерьма,

И веселье до утра,

Праздник ярко проведи,

Пусть сбываются мечты!

Верь всегда ты в волшебство,

И все будет хорошо,

Улыбайся, веселись,

От проблем ты отвлекись!

Желаю счастья в Новый год

И исполненья всех надежд!

Пускай успех большой придет,

Веселье, радость принесет!

Подарит нам наш Новый год

Пусть много радостных хлопот,

Немало впечатлений ярких,

Сюрпризы, добрые подарки!

Сказка в воздухе витает,

Пахнет хвоей всюду...

Всем, кто Новый год встречает,

Небо дарит чудо!

Стоит лишь в него поверить

Так, как верят дети —

Стук его услышит в двери

Каждый на планете.

Пусть веселья хоровод

Всех — от мала до велика —

За собою увлечёт,

Яркой наградив улыбкой.

Пусть тепло прикосновений

В сердце каждому вольётся,

Фейерверком впечатлений

Новый год пускай начнётся!

Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное!

Пусть 2021 год окажется счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, здоровым и волшебным, успешным и бодрым, перспективным и удивительным, радостным и захватывающим, приносящим удовлетворение и умиротворение, согретым любовью близких и стопроцентным позитивом. Желаю, чтобы новый год непременно стал благосклонным для тебя!

С Новым годом! Желаю в эту волшебную ночь, чтоб только счастье входило в ваш дом, а с ним здоровье, любовь и удача. Пусть везет во всём и всегда, а мечты начинают сбываться с первыми ударами курантов. Во всех начатых делах пусть непременно ждет успех, а волшебство новогодней ночи не покинет вас весь год!

С Новым годом! Желаю духовного богатства, душевной теплоты, заботы и поддержки со стороны близких. Пускай исполняются все мечты и желания, и в эту волшебную ночь случится настоящее чудо. Под бой курантов, загадайте желание, и стремитесь помочь ему воплотиться в жизнь.

Не буду желать здоровья, пожелаю наоборот страдать от недугов: хронического счастья, повышенного уровня благосостояния, прогрессирующей любви, затяжных приступов радости, обострения чувства юмора и вечно приподнятого настроения. Болейте в свое удовольствие и не вздумайте лечиться.

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова