Совсем скоро наступит Новый год 2021 - самый крупный праздник в году в Украине. Этот праздник объединяет людей любых возрастов и профессий. Красивые открытки и новогодние поздравления можно использовать для поздравления коллег, родных и знакомых. 2021 год пройдет под покровительством знака зодиака Быка, поэтому его часто изображают на открытках.
Поздравления с Новым годом в стихах
С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб весёлый Дед Мороз —
Вам подарочки привёз!
Чтоб исполнил все мечты,
Хоть, они — и не просты...
В сказку жизнь пусть превратит,
Всё кругом озолотит!
Снег летит как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляю!
Вам желаю жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось всё
И всегда у вас чудесно.
Пусть дарит Новый год усладу,
Взаимность, силы и награду
За достижения и труды,
Друг к другу будут все добры!
Мгновений радостных, забот,
Закружит пусть круговорот
Веселья, счастья и удачи,
И каждый день пусть будет ярче!
Все сияет за окном,
Праздник ожидает дом,
Новый год уже спешит,
Он летит, летит, летит!
Будет радость, кутерьма,
И веселье до утра,
Праздник ярко проведи,
Пусть сбываются мечты!
Верь всегда ты в волшебство,
И все будет хорошо,
Улыбайся, веселись,
От проблем ты отвлекись!
Желаю счастья в Новый год
И исполненья всех надежд!
Пускай успех большой придет,
Веселье, радость принесет!
Подарит нам наш Новый год
Пусть много радостных хлопот,
Немало впечатлений ярких,
Сюрпризы, добрые подарки!
Сказка в воздухе витает,
Пахнет хвоей всюду...
Всем, кто Новый год встречает,
Небо дарит чудо!
Стоит лишь в него поверить
Так, как верят дети —
Стук его услышит в двери
Каждый на планете.
Пусть веселья хоровод
Всех — от мала до велика —
За собою увлечёт,
Яркой наградив улыбкой.
Пусть тепло прикосновений
В сердце каждому вольётся,
Фейерверком впечатлений
Новый год пускай начнётся!
Поздравления с Новым годом в прозе
С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное!
Пусть 2021 год окажется счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, здоровым и волшебным, успешным и бодрым, перспективным и удивительным, радостным и захватывающим, приносящим удовлетворение и умиротворение, согретым любовью близких и стопроцентным позитивом. Желаю, чтобы новый год непременно стал благосклонным для тебя!
С Новым годом! Желаю в эту волшебную ночь, чтоб только счастье входило в ваш дом, а с ним здоровье, любовь и удача. Пусть везет во всём и всегда, а мечты начинают сбываться с первыми ударами курантов. Во всех начатых делах пусть непременно ждет успех, а волшебство новогодней ночи не покинет вас весь год!
С Новым годом! Желаю духовного богатства, душевной теплоты, заботы и поддержки со стороны близких. Пускай исполняются все мечты и желания, и в эту волшебную ночь случится настоящее чудо. Под бой курантов, загадайте желание, и стремитесь помочь ему воплотиться в жизнь.
Не буду желать здоровья, пожелаю наоборот страдать от недугов: хронического счастья, повышенного уровня благосостояния, прогрессирующей любви, затяжных приступов радости, обострения чувства юмора и вечно приподнятого настроения. Болейте в свое удовольствие и не вздумайте лечиться.
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