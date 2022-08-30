День знаний отмечается ежегодно 1 сентября, в первый день осени.

Ежегодно 1 сентября все школьники и студенты, а также их родители и учителя отмечают День знаний. Обычно учебный год открывают праздничной линейкой и дарением цветом учителям. А в высших учебных заведениях студенты уже с 1 сентября ходят на лекции и семинары.

К сожалению, в 2022 году этот светлый и радостный праздник проходит в военное время. Но даже во время войны дети продолжают учиться в школах, и празднование Дня знаний всё так же актуально.

Как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Украинцам рассказали, как будут работать школы в Украине в военное время. Школы, которые оборудованы бомбоубежищами, откроют двери для учеников. При этом родители будут сами принимать решение, хотят ли они водить ребенка в школу, или же выберут онлайн-обучение. Если в школе, где учится ребенок, нет укрытия, то он сможет посещать ближайшую школу с бомбоубежищем.

Відео дня:

Поздравления с 1 сентября в стихах и прозе

Поздравляю я с Днём знаний,

Только добрых пожеланий!

Впереди учебный год —

Пусть отлично он пройдёт!

И учебник другом станет,

Без умений не оставит.

Пусть будут верными друзья

И добрыми — учителя.

***

Открывает школа двери,

И звонок уже звенит.

Убегая с каруселей,

В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха

И в учебе, и в делах,

Больше радости и смеха,

Больше веры в чудеса.

***

Что в день знаний пожелать?

Никогда не уставать,

Все задания выполнять

Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,

Смело следовать к мечте,

Помнить, что залог успеха —

Меньше стресса, больше смеха.

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

***

Приходит к нам День знаний

Под ручку с сентябрем.

Хочу тебя поздравить,

С осенним первым днем!

Пусть новый год учебный

Удачу принесет,

Успехи, вдохновение

И творчества полет!

***

Поздравляем мы с днем знаний,

Всем успешных начинаний,

Море радостных побед,

Пусть горит ученья свет!

***

Всех ребят мы поздравляем,

Знаний легких вам желаем.

Чтоб учиться было в радость,

А уроки чтоб не в тяжесть!

***

Закончились каникулы,

И лето позади,

Тетрадки и учебники

Скорей в портфель клади.

И стань на путь познания,

Как юный следопыт,

Открытий жажда пусть в тебе

Безудержно горит.

***

Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

***

С Днем знаний! Пусть будут подвластны все школьные и жизненные задачи, а любознательность и увлеченность ведут тебя к новым радостным открытиям. Желаю интересных уроков, отличных оценок и больших побед.

***

Поздравляю тебя с началом нового года, который сделает тебя умнее и образованнее! Твоя школа встречает тебя цветами и осенними листьями, солнечным днем и приветливой улыбкой учительницы! С праздником, с Днем знаний!

***

Наступает новый учебный год, впереди пусть вас ждут только новые познания, успех и везение, пусть день знаний вдохновит на новые достижения, даст твердую опору для дальнейших жизненных перспектив!

Картинки и открытки с Днем знаний

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