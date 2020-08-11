Пышные и сочные пирожки с вишней: как приготовить аппетитную выпечку

Ароматные и нежные пирожки со свежей вишней никого не оставят равнодушным!

Пирожки с вишнями - вкусные и по-ягодному сочные.

Тесто для пирожков с вишней подойдет разное: дрожжевое, слоеное или песочное. А для начинки следует удалить из ягод косточки. Пирожки с вишнями можно выпекать в духовке, а можно и жарить на сковороде или во фритюре.

Пирожки с вишнями в духовке

Для теста

Мука - 3 ст.

Молоко (не слишком жирное) - 260 мл

Сухие дрожжи - 1,5 ч.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Куриные яйца - 1 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Для начинки

Вишня - 500 г

Сахар - 150 г

Для смазывания пирожков и дека

Куриные яйца - 1 шт.

Растительное масло - 1,5 ч.л.

Яйцо взбить с сахаром. Добавить соль и еще немного взбить. Влить теплое молоко.

Сухие дрожжи смешать с мукой. Теперь соединить сухие и жидкие ингредиенты, перемешать. Затем влить масло.

Сначала ложкой, а потом руками замесить тесто. Вымешивать его следует 10-15 минут. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Между тем помыть вишни и вынуть из них косточки.

Тесто, которое уже хорошо поднялось, разделить на небольшие кусочки. Далее каждую заготовку размять руками в лепешку, положить несколько вишен и посыпать сахаром. Хорошо скрепить края пирожка. Положить швом вверх, чтобы не вытекал сок. Выложить пирожки на пергамент для выпечки, смазанный маслом.

Для смазывания пирожков слегка взбить яйцо. Смазать им пирожки.

Отправить их на расстойки в духовку примерно на 15 минут при минимальной температуре, чтобы пирожки поднялись.

Затем увеличить температуру до 180°С и выпекать до золотистого цвета, учитывая особенности духовки. Готовые пирожки слегка сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и дать остыть.

Жареные пирожки с вишней

Для теста

Мука - 700 г

Кефир - 500 мл

Сахар - 80 г

Соль - 0,5 ч. л.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сода - 1 ч. Л.

Масло - 2 ст.л.

Для начинки

Вишня - 1 кг

Корица - 0,5 ч. л.

Сахар - 125 г

Вишню очистить от косточек и засыпать сахаром, оставить для стекания сока.

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Приготовление теста. В миску всыпать муку, внутрь вылить кефир, туда же вбить яйца, добавить сахар, соль и соду. Взбить вилкой и перемешать. Влить масло. Оставить тесто на 30 минут.

Затем добавить еще муки, сколько возьмет тесто.

Вишню перемешать с корицей. Налепить пирожков. Жарить их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом.

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