Творожно-яблочный пирог: как приготовить невероятное лакомство
Домашние пироги со свежими фруктами или ягодами – это всегда очень вкусно. В сезон обильного созревания яблок обязательно следует приготовить из них пирог. А если еще и добавить творог – получится потрясающий по вкусу десерт.
Пирог с яблоками и творогом
- Мука - 480 г
- Маргарин или сливочное масло - 300 г
- Яйца - 6 шт.
- Творог (сухой) - 500 г
- Яблоки - 4 шт.
- Сахар - 600 г
- Разрыхлитель - 1 пакетик
- Ванилин - 1 пакетик
Белки отделить от желтков. Размягченный маргарин растереть с 200 граммами сахара, добавить 3 желтка и хорошо взбить.
К масляно-яичной смеси всыпать просеянную муку, разрыхлитель и половину пакетика ванилина.
Замесить мягкое, эластичное тесто. Положить его на 30 минут в холодильник.
Творог смешать с 200 г сахара, 3 желтками, половиной пакетика ванилина.
Яблоки очистить и нарезать полумесяцами.
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Тесто распределить по форме, разровнять. Выложить на него творог. Сверху выложить ломтики яблок. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180°C.
Пирог должен приобрести золотистую окраску.
Белки взбить с 200 граммами сахара до крепких пиков, выложить сверху на пирог. Положить в духовку при температуре 180°C на 10 минут. Верхний слой должен стать золотистым, но остаться мягким (не следует передержать пирог).
Готовый пирог с яблоками и творогом украсить по своему вкусу.
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