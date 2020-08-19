Творожно-яблочный пирог: как приготовить невероятное лакомство

Тонкое тесто в сочетании с сочными яблоками, творогом и аппетитным безе - потрясающий десерт!

Домашние пироги со свежими фруктами или ягодами – это всегда очень вкусно. В сезон обильного созревания яблок обязательно следует приготовить из них пирог. А если еще и добавить творог – получится потрясающий по вкусу десерт.

Пирог с яблоками и творогом

Мука - 480 г

Маргарин или сливочное масло - 300 г

Яйца - 6 шт.

Творог (сухой) - 500 г

Яблоки - 4 шт.

Сахар - 600 г

Разрыхлитель - 1 пакетик

Ванилин - 1 пакетик

Белки отделить от желтков. Размягченный маргарин растереть с 200 граммами сахара, добавить 3 желтка и хорошо взбить.

К масляно-яичной смеси всыпать просеянную муку, разрыхлитель и половину пакетика ванилина.

Замесить мягкое, эластичное тесто. Положить его на 30 минут в холодильник.

Творог смешать с 200 г сахара, 3 желтками, половиной пакетика ванилина.

Яблоки очистить и нарезать полумесяцами.

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Тесто распределить по форме, разровнять. Выложить на него творог. Сверху выложить ломтики яблок. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180°C.

Пирог должен приобрести золотистую окраску.

Белки взбить с 200 граммами сахара до крепких пиков, выложить сверху на пирог. Положить в духовку при температуре 180°C на 10 минут. Верхний слой должен стать золотистым, но остаться мягким (не следует передержать пирог).

Готовый пирог с яблоками и творогом украсить по своему вкусу.

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Автор: УНИАН