День Петра и Павла для семейного счастья рекомендуется провести в семейном кругу.

12 июля по старому юлианскому календарю (или 29 июня по новоюлианскому) церковь чтит память апостолов Петра и Павла. Украинцы всегда любили и уважали это торжество. В народном календаре праздник Петра и Павла имел особенное значение, под него подстраивали многие дела. Мы назвали главные украинские традиции праздника.

Что нужно сделать в церковный праздник Петра и Павла

День Петра и Павла 12 июля в давние времена считался разгаром лета, когда народ купался в реках, работал в поле и наслаждался хорошей погодой. У крестьян уже начинался сенокос. Ко дню Петра и Павла старались связать хоть один сноп сена, чтобы пшеница хорошо уродилась.

12 июля наши предки обязательно ходили в церковь для богослужения. При чем для посещения храма обязательно красиво наряжались. По возвращению домой накрывали богатый стол и наслаждались разнообразием блюд, поскольку это был первый день после поста.

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В давние времена считалось, что Петра и Павла - праздник семей и рыбаков. Вот что обязательно нужно сделать в этот день:

Провести время со второй половинкой . День апостолов Петра и Павла считается одним из лучших в году для любовных дел. А если вы давно хотели узаконить отношения - нет лучшего дня для свадьбы. Приготовить мандрики . Мандрики - это традиционные украинские угощения на этот праздник, которые символизируют начало сенокоса и конец купальского сезона. Это коржики из песочного теста с творожно-маковой начинкой. По давней легенде это блюдо носили с собой во время путешествий Петр и Павел, но одно из изделий украла кукушка. За это Господь наказал птиц - в июле у них пропадает голос и они перестают куковать. Собрать лук и чеснок . Наши предки начинали собирать лук и чеснок именно с этого праздника. До 12 июля трогать овощи запрещалось - считали, что в таком случае хорошего урожая не будет. Если на вашем участке растут чеснок и лук - стоит собрать немного овощей в эту дату. Пойти на рыбалку . Апостол Петр при жизни был искусным рыбаком. Считается, что он покровительствует всем в искусстве рыбалки, поэтому улов 12 июля точно будет хорошим. Убраться в доме . Наши предки обязательно проводили в доме уборку ко дню Петра и Павла. Верили, что если в этот день в доме будет чисто, то и в семье будет согласие. А перед ужином на Петра и Павла обязательно накрывали стол чистой скатертью. Нарвать целебные растения . Женщины на Петра и Павла собирали целебные травы и ароматные полевые цветы для чая. Верили, что все лекарственные растения к празднику становятся в два раза полезнее.

На собранных растениях незамужние девушки 12 июля проводили гадание. Для этого под подушку клали 12 разных трав и загадывали, чтобы ночью приснился суженый.

Также на праздник поздравляли с Днем ангела мужчин с именами Павел и Петр.

Что нельзя делать на Петра и Павла

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день нельзя ссориться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и ссоры, сплетничать, брать и давать деньги в долг, а также заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Также существует суеверие, по которому на Петра и Павла нельзя есть ягоды.

Приметы погоды на Петра и Павла

В давние времена среди украинцев были популярны такие приметы на Петра и Павла:

Дождь на Петра и Павла - очень хорошая примета, которая предвещает хороший урожай. Но если дожди к этой дате идут уже неделю, то в этом году сгниет много картошки.

Какая погода 12 июля, такой она будет ещё 40 дней.

Роса с утра - к сухой погоде в ближайшее время.

Если продолжает петь соловей, то зима будет ранней в этом году.

Если кукушка до сих пор кует, то ещё можно сеять огурцы.

Какой в этот день улов у рыбаков, так и будет рыба клевать весь год.

Жара в Петров день предвещает морозное Рождество.

При этом важно помнить, что погодные условия с давних времен очень изменились, и давние приметы уже могут быть не актуальными.

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