Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, как настроиться на празднование Нового года во время войны, стоит ли "за уши" притягивать хорошее настроение, как справиться с тревожностью, и как правильно загадать желание, чтобы оно точно сбылось.

Совсем скоро Новый год. Однако у большинства людей нет особого настроения его праздновать. Многие семьи разлучены - кто-то уехал за границу, а кто-то находится на фронте. Расскажите, как поднять себе настроение в новогодние праздники?

Если нет настроения, силой его притягивать вовсе не нужно. Сейчас очень много боли и горя, поэтому праздничного настроения может и не быть. Это нормально.

Думаю, лучшим будет для человека, у которого нет праздничного настроения, позволить себе это чувствовать и прислушиваться к собственным внутренним потребностям. Возможно, сейчас у человека много боли внутри, переживаний и страданий. О каком тогда праздновании мы можем говорить? Тут имеет место быть проживание горя и поддержки внутри себя нормальной жизнедеятельности для начала. В таком случае важно дать себе внутреннее разрешение "не праздновать", а просто быть наблюдателем того, что происходит вокруг.

Видео дня

А как быть тем, кто все же хочет окунуться в эту атмосферу, но испытывает чувство вины за то, что кто-то другой может не праздновать по понятным причинам?

Новый год – это праздник радости, тепла, семейного уюта, традиций, передаваемых из поколения в поколение, веры в чудо. Разве не за эти ценности и не за нашу жизнь идет борьба сейчас? Борьба идет и за жизнь сейчас, а не только когда-то там в будущем. И действительно очень много агресии, направленной друг на друга, сейчас из-за огромного количества боли. Поэтому очень сложно не испытывать тут чувство вины.

Мне кажется, что важно отмечать праздник жизни, но здесь имеет значение понимание человека, в какое время это происходит. Поэтому это нужно делать с уважением к тем, кто отдает жизнь, или у кого нет возможности праздновать.

Важно то, как именно люди празднуют Новый год, учитывая нашу реальность. Если это происходит с сохранением семейных традиций, ценностей самого праздника, уважением тех, кто на войне защищает наше спокойствие, то это будет действительно уместно. Конечно, фейерверки, употребление слишком много алкоголя и громкие ночные празднования сейчас - это не просто неуместно но и неуважительно по отношению к окружению.

В прошлом году Россия устроила массированную атаку прямо на Новый год. После боя курантов украинцы вздрогнули от взрывов. Учитывая прошлый опыт, как избавиться от тревожности в этом году?

Тревога и страх - это естественная реакция на угрожающие ситуации, и это эмоциональное состояние своего рода и функция нашего организма, которая помогает нам выжить. Не нужно пытаться от этого избавиться. Нужно прислушаться к тревоге и максимально обезопасить себя.

Попробуйте для себя составить список того, что вы будете делать, если снова будет нанесен массовый удар, после которого вы можете остаться без света и воды на некоторое время. Возможно, есть смысл позаботиться о том, чтобы обзавестись павербанком и купить дополнительно домой воду.

В этот небезопасный период важно ответственно подходить к сигналам воздушной тревоги, или даже выехать в более безопасное место.

В данном случае тревога нас защищает и помогает выстроить план Б на случай, если повторится похожая ситуация, а это, как мне кажется, очень ценное свойство нашего организма.

Дайте несколько советов, как настроиться на позитивное мышление и избавиться от навязчивых мыслей.

Важно не бояться этих мыслей, а начать с ними работать. Навязчивые мысли становятся чем-то страшным, когда мы не знаем, что с ними делать.

Дайте этим мыслям быть, примите, что они есть в вашей жизни, но они не обязательно должны становиться единственными и правильными. Нужно пытаться расшатывать важность этих навязчивых мыслей с помощью альтернативных мыслей, которые могут быть.

Вам нужно найти еще хотя бы три примера того, "как еще может быть?", или "а что еще может случиться?" (Смотря в какой формулировке ваша мысль звучит).

Если вы все время думаете о том, что "31 декабря снова будет атака России", и эта мысль не дает вам покоя, то попробуйте пофантазировать и развить мысль: "Что еще может быть?" Может быть так, что атака будет меньшей? Или, возможно, наши силы ППО сейчас намного мощеее и мы сможет отбить эту атаку с наименьшими потерями? А может быть такое, что атаки и вовсе не будет?

Если же эта навязчивая мысль вас пытается уберечь и она полезная для вас, то тут будет уместно задать себе вопросы: "Что я буду делать, если это произойдет? Как я позабочусь о себе?"

Что вы теперь чувствуете? Стала ли ваша тревога чуть меньше?

Также обязательно используйте техники релаксации, самомассажа, дыхательные упражнения и техники заземления. Это поможет вам сбалансировать свое состояние.

Новый год - семейный праздник, однако, как мы уже говорили, многие семьи сейчас находятся на расстоянии. Как пережить этот момент и не впасть в отчаяние?

Скучать за домом и за родными - это нормально. Скучайте, но при этом важно оставлять внутри место и для других эмоций.

Мы можем одновременно испытывать как позитивные, так и негативные эмоции. То есть одновременно тосковать за домом, но и параллельно с этим выстраивать новый дом.

Чтобы не впасть в отчаяние, важно подчеркивать позитивные моменты, которые есть в вашей жизни! Замечать, что вы ценного имеете и благодарить за это искренне.

Есть ли какие-то психологические приемы, которые позволят зарядиться позитивом на весь год?

На весь год и постоянно быть в позитиве - это не про здорового человека. Мы бываем в разных состояниях. И когда впадаем в негативные чувства, всегда, абсолютно всегда, нам важно себя поддерживать! И для того, чтобы максимально быстро проходить сложные периоды в своей жизни важным правилом должно стать в отношении к себе не "винить себя", а "поддерживать".

Это будет главная моя рекомендация.

Кстати, а где лучше отмечать Новый год - по старинке дома или за границей, например?

Думаю, это каждый человек решает сам для себя, исходя из своих возможностей и желаний. "Лучшее" - это у каждого человека что-то свое собственное, основаное на важном индивидуальном фундаменте.

Обычно перед Новым годом все подводят итоги. Как правильно это делать, чтобы потом не разочароваться в себе, если что-то не получилось?

Правильно было бы, по моему мнению, увидеть все, что с вами происходило, как опыт, который вас чему-то важному и нужному научил.

Вы выбираете либо разочароваться в себе, если что-то не вышло, либо увидеть свою силу. Увидеть, что вы не боитесь пробовать, экспериментировать, не сдаетесь и вопреки всему двигаетесь к тому, чего вы на самом деле хотите!

Опишите, каким был ваш год, но не только одним предложением. Откройте галерею в своем телефоне, свои социальные сети и посмотрите что происходило с вами за весь этот период? Прям посмотрите, как вы выросли и сколько всего смогли преодолеть.

У многих есть хорошая новогодняя традиция - загадывать желание. Я думаю, что в этом году все, конечно же, пожелают победы, но, возможно, и что-то лично для себя. Расскажите, как правильно это сделать, чтобы желание уж точно сбылось?

Мне кажется, что самое важное в этом вопросе сейчас - это опираться на свои ценности, и только через эти ценности выстраивать свое желание.

Спросите себя: "Что именно мне важно сейчас? Какие жизненные сферы вышли на передний план? Как подтянуть те сферы, которые провисают сейчас, учитывая свои новые ценности?".

Сейчас в наших желаниях стоит обязательно учитывать ценность самой жизни, ценность себя в жизни, ценность близких в жизни, ценность свободы и независимости. И тогда мечты будут обязательно осуществляться.

Однако учитывайте, что мечта, цель или желание должны быть прописаны! Чтобы это стало реально в нашей жизни, для начала необходимо сделать так, чтобы наш мозг поверил в это! Только прописав свою цель на бумаге, мы даем мозгу информацию о том, что готовы двигаться в этом направлении. Пока наши мысли только в нашей голове – это только мысли.