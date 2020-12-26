Узнайте, какие существуют поверья для успешной встречи 2021 года.

Новогодняя ночь - это долгожданный праздник, окутанный множеством тайн и чудес. Многие люди верят, что в этот особенный праздник могут исполниться заветные желания. Но для того, чтобы привлечь деньги, любовь и удачу, нужно исполнить определенные ритуалы. 2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка, поэтому важно исполнить его приметы, чтобы задобрить символ года.

Что нужно сделать в Новый год

Чтобы удачно встретить 2021 год, важно завершить до 1 января незаконченные дела и исполнить некоторые ритуалы.

Уберите в квартире до 31 января. Очень важно встречать 2021 год в чистом и ухоженном доме, чтобы он прошел удачно. Не забудьте украсить елку перед праздником и подготовить новогодний декор квартиры.

Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи. Если этого не сделать - вы будете в долгах весь следующий год.

Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.

31 декабря нужно подвести итоги уходящего года. Выпишите на листочек свои достижения за 2020 год и планы на следующий. Символ года Бык ценит целеустремленность и умение планировать будущее.

Что нельзя делать в Новый год

Во время праздника нельзя ссориться, сквернословить и спорить с другими - иначе весь год пройдет в ссоре.

Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после захода Солнца 31 декабря - так можно призвать беду. Даже если вы не успели что-то убрать в доме - позвольте себе расслабиться и отдохнуть в Новый год.

Запрещено 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев - это может привлечь супружескую неверность.

Не нужно использовать красный цвет в одежде и украшениях елки. На новогодний стол не стоит подавать блюда из говядины.

Как одеться и нарядить елку в год Быка

Чтобы 2021 год прошел успешно, важно задобрить Белого Металлического Быка. Символ года любит скромность и простоту - это нужно учитывать при выборе наряда и елочных украшений. Счастливыми цветами 2021 года являются белый, серебристый, золотой, синий, голубой, зеленый. От красного и черного в этом году лучше отказаться. Читайте на УНИАН как одеться на Новый год мужчинам и женщинам, а также как сделать макияж к празднику.

Приметы на деньги в Новый год

Когда накрываете на стол перед Новым годом - положите монетку под тарелку каждого гостя. Это привлечет финансовый успех.

Возьмите купюру с крупным номиналом и сжимайте её в руке во время боя курантов. Когда начнется 1 января, положите купюру в кошелек и носите её как талисман.

Под коврик перед входной дверью спрячьте монетку, чтобы в доме водились деньги.

В центр праздничного стола поставьте блюдечко с зерном и монетами, чтобы следующий год был щедрым и прибыльным.

Приметы на любовь и свадьбу

Чтобы привлечь жениха, одинокой девушке следует сесть между двумя братьями или родственниками мужского пола за столом.

Случайно порезать палец или уколоться в Новый год - к счастливому браку.

Во время боя курантов и встречи полуночи паре нужно держаться за руки и целоваться - тогда отношения будут крепкими.

Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или пригласить за новогодний стол беременную девушку.

Чем больше людей поздравит пара в новогоднюю ночь, тем счастливее она будет.

Приметы на здоровье и счастье в Новый год

Чтобы смыть с себя негатив и болезни, примите ванну с морской солью или пеной 31 декабря.

Если в Новый год разобьется елочная игрушка, посуда или бокал - весь год вы будете счастливы и здоровы.

В новогоднюю ночь нельзя плакать - это привлечет болезни.

Перевязать ножки стола веревкой перед празднованием - к счастью и здоровью.

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Автор: Екатерина Пулатова