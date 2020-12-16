По-новогоднему украшенный дом уже сейчас настраивает на праздничное настроение.

Все ближе и ближе с каждым днем Новый 2021-й год. К его встрече все активно готовятся, выбирая наряды, составляя меню и украшая елку.

Читайте такжеПодарки детям на Новый год: идеи сюрпризов под елку для мальчиков и девочекСоздать предновогоднее праздничное настроение можно и, по-новогоднему украсив дом. Так, для комнат, окон и елки вполне уместными будут различные украшения, созданные собственными руками.

К тому же, декорируя дом, можно дать волю своей фантазии и не сдерживаться в масштабах, ведь Новый год – единственный случай, когда украшений не может быть много. Главное условие – все декоративные элементы должны быть выдержаны в одном стиле или, хотя бы, в одной цветовой гамме.

Рождественский венок

Рождественский венок является настоящим символом новогодне-рождественских праздников. Им можно украсить дверь, камин, елку, люстру или стол. Для изготовления венка понадобятся лозы, шишки, ветки елочки, конфеты, нитки, фрукты или ягоды.

Ароматные свечи

Такой элемент декора наполнит дом запахом мандаринок, сосны или корицы. Чтобы создать ароматную свечу, нужен: воск, парафин или гель, форма для заливки, эфирное масло. Как вариант можно купить готовую свечу, однако дополнить ее другими элементами, например, хвоей или гирляндами.

Маленькая елка

Кроме главной елки, можно создать ее мини-копии из подручных материалов. В частности, красивая елка получится из картона. Для ее изготовления нужны картон, ножницы, клей, карандаш, линейка и блестки.

Следует сделать шаблон елки и вырезать 2 заготовки из картона. Сделать надрезы: у одной заготовки сверху, у второй – снизу. Соединить заготовки между собой, сформировав елку, и задекорировать ее блестками или другими элементами. Можно также вырезать маленькую звездочку из картона, обсыпать ее блестками и прикрепить на верхушку елки.

Снежинки из бумаги

Новогодние снежинки прекрасно передадут зимнюю сказочную атмосферу. Их довольно просто сделать, вырезав из бумаги. А чтобы они выглядели более эффектно, можно сделать их объемными.

Понадобятся 2 листа бумаги формата А4 любого цвета, ножницы, простой карандаш, белые нитки и клей-карандаш. Нужно сложить из листа бумаги гармошку. Затем пометить карандашом центр и нарисовать с обеих сторон по 3 треугольника, закруглить края и вырезать треугольники. Сделать то же самое со вторым листом. Далее связать между собой 2 гармошки, расправить их, формируя круг, и склеить 4 части между собой.

Праздничная гирлянда

Гирлянды можно создать и из бумаги, из елочных игрушек, из, например, нанизанных на ленты подсушенных апельсинов, корицы, и даже имбирных пряников. Неповторимый аромат в комнате с такой гирляндой – обеспечен!

Декоративные фонарики

Фонарики, которые будут мигать в комнате, будут замечательным новогодним элементом декора. Для их создания нужны баночка или жестянка, гвозди, краска, свеча. А дальше следует дать волю своей фантазий и украсить каждый фонарик.

Новогодние композиции со свечами

Зажженные свечи придают романтики и домашнего уюта в любой праздник. Стоит только взять красивую прозрачную емкость (бокал, стакан), положить в нее свечу и красиво украсить. Украшениями для этого могут быть ветки хвои, елочные игрушки, ягоды, шишки и многое другое.

Украшения из ниток

Из обычных ниток можно сделать оригинальные елку, новогодний венок или шар. Здесь понадобятся разноцветные нитки, клей ПВА, основа для будущего изделия (конус или шар) и элементы декора (бусины, пуговицы, стразы).

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаШары должны быть круглые. Затем их надо надуть в соответствии с желаемой величиной новогодней игрушки.

Взять пластиковый стаканчик, внизу него сделать сквозное отверстие толстой иглой, продеть сквозь него нитку и налить туда клей.

Пропитанными клеем нитками обмотать шарик крест-накрест. Нити должны полностью высохнуть и "одеревенеть", поэтому лучше всего оставить их на ночь.

Когда нитки высохнут, извлечь шарик, проколов его иглой и аккуратно достать из изделия. Такие шары можно повесить на елку или развесить по комнате, закрепив дополнительную петлю. Подобным образом можно сделать елку, использовав как основу конус или вырезанную из картона елку-треугольник.

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Автор: УНИАН