Какой сегодня православный праздник отмечают в церкви и о чем нужно молиться в этот день.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник в Украине, традиции и приметы дня и что - под строгим запретом 11 июня.

Церковный праздник сегодня, 11 июня - иконы Пресвятой Богородицы "Нерушимая Стена"

11 июня, на День всех святых 2023, приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая стена". Выполнена в мозаике на стене, изображение Царицы Небесной находится над главным алтарем Софиевского собора в Киеве. Уже десятое столетие, несмотря на разного рода исторические события, она стоит без единого повреждения. Образ Божьей Матери пережил нашествия татарской орды, войны Средневековья, Вторую мировую.

На иконе Богородица изображена в небесно-золотом одеянии с поднятыми вверх в молитве руками. Ее ладони раскрыты наружу - они символизируют защиту всех, за кого Она молится. По поверью, пока существует "Нерушимая стена", будет стоять Киев и Украина.

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Церковный праздник сегодня, 11 июня - день памяти преподобной Феодосии Константинопольской

Преподобную Феодосию Константинопольскую почитают 11 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, эту святую будут вспоминать 29 мая.

Феодосия родилась в VIII веке в богатой семье. Но после смерти родителей девушка решила уйти в монастырь, поэтому раздала все свое имущество бедным.

Прославилась Феодосия тем, что защищала икону Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Эта икона висела над воротами у императорского дворца в течение 400 лет. Когда ее приказали снять, Феодосия вместе с другими монахинями помешала этому. Тогда воины убили всех монахинь, а Феодосию заключили в темницу как самую ревностную. Ее долго пытали, после чего святая погибла. Похоронили Феодосию в монастыре Диокритис в Константинополе - ее гробница прославилась тем, что исцелила многих больных.

Какой сегодня праздник - народные приметы 11 июня

По приметам дня судили о погоде в ближайшее время и в сентябре:

яркое солнце в этот день - будет теплый сентябрь;

много пауков - к хорошей погоде;

тишина и жара - будет гроза или град;

пчелы прячутся в ульи - к ливню.

Народный праздник 11 июля прозвали Федосья Колосяница - начинала колоситься рожь.

Что нельзя делать на церковный праздник 11 июня

Запреты этого дня такие:

запрещается ссориться - ссора затянется на неопределенное время;

нельзя начинать новые дела - в них не будет успеха;

не следует отправляться в дорогу - могут быть неудачи и аварии;

нельзя унывать и тосковать - к унылой и печальной жизни.

Также в этот день не советуют жениться и выходить замуж - брак будет неудачным.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 11 июня

К иконе Божьей Матери "Нерушимая Стена" обращаются с молитвами о защите от природных стихий, коварных врагов и нечистой силы. В этот день наши предки наблюдали за всходами и колосьями посевов - святую Феодосию просили о хорошем урожае ржи.

11 июня советуют идти на рыбалку - будет хороший улов. День нужно провести в хорошем настроении, чтобы в дальнейшем во всем сопутствовала удача.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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