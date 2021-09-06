6 сентября народный праздник / фото УНИАН
6 сентября православная церковь отмечает церковный праздник в честь священномученика Евтихия, а также почитает Петровскую икону Божией Матери. В старину эту дату называли "Евтихий – тихие зори". В этот период дни становятся короче и холоднее.
6 сентября считается очень опасным днем. Сегодня можно легко заблудиться, пораниться или заболеть. Считается, что в этот день по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома. 6 сентября лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке. Плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу.
Что нельзя делать 6 сентября
- Нельзя отправляться в далекую дорогу – может случиться несчастье в пути.
- Старайтесь не брать в руки нож, иглу и другие острые предметы, иначе порежетесь.
- Нельзя открывать окна, так как в ветре таится злая сила.
- 6 сентября запрещается смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя болезни.
Погодные приметы 6 сентября
- Темные тучи сулят похолодание.
- Сильный ветер – к ухудшению погоды.
- Дождь сегодня предвещает хороший урожай в следующем году.
- Много желудей – к морозной зиме.
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