Этот день считается очень опасным. Сегодня лучше остаться дома.

6 сентября православная церковь отмечает церковный праздник в честь священномученика Евтихия, а также почитает Петровскую икону Божией Матери. В старину эту дату называли "Евтихий – тихие зори". В этот период дни становятся короче и холоднее.

6 сентября считается очень опасным днем. Сегодня можно легко заблудиться, пораниться или заболеть. Считается, что в этот день по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома. 6 сентября лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке. Плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя отправляться в далекую дорогу – может случиться несчастье в пути.

Старайтесь не брать в руки нож, иглу и другие острые предметы, иначе порежетесь.

Нельзя открывать окна, так как в ветре таится злая сила.

6 сентября запрещается смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя болезни.

Погодные приметы 6 сентября

Темные тучи сулят похолодание.

Сильный ветер – к ухудшению погоды.

Дождь сегодня предвещает хороший урожай в следующем году.

Много желудей – к морозной зиме.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова