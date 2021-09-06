Сегодня христианская церковь призывает вспомнить о трех важных событиях в православии

Юноша по имени Евтихий был современником святых апостолов. Узнав о христианской вере, он стал учеником Иоанна Богослова. Всю жизнь проповедовал Евангелие и обращал язычников в христианство, позже - вместе с апостолом Павлом.

Ради Христа перенес многие испытания, но не предал веру. Скончался в своем родном городе от меча.

Какой сегодня церковный праздник - преставление преподобного Арсения Комельского

Жил в XVI веке и принял постриг в обители Сергия Радонежского, где за благочестивую жизнь его избрали в настоятели. Князья просили его остаться в обители, Комельский выполнил просьбу, но позже, ища уединения, отправился в непроходимые вологодские леса.

Крестьяне, которые ходили туда на охоту, сочли Комельского помехой и попросили удалиться. Долго скитался преподобный по лесам, в итоге все равно вернулся на прежнее место и основал там обитель. Долгое время прожил Комельский в иноческих подвигах и мирно почил в 1550 году.

Праздник 6 сентября - день памяти мученицы Сиры

Сира была дочерью языческого жреца - волхва персидского. Отец боялся, что дочь его станет христианкой, коих было много на то время в Персии. Поэтому после смерти жены отдал Сиру на воспитание к волшебнице. Девушку научили волшебству и она стала жрицей при языческом храме.

Читайте также6 сентября: народные обычаи и приметы, что категорически нельзя делатьВсе было бы хорошо, если бы Сира однажды не разговорилась с нищими женщинами, просящими подаяние у храма. Они рассказали ей о христианской вере, девушка сравнила и поняла, что язычество - ересь. Начала жить, как православная - молилась, постилась, изучала псалмы. Родственники стали замечать изменения в поведении девушки, а сама она боялась принимать Христа - сочла, что ее обвинять в отступлении от веры.

Все изменил сон, в котором Сира увидела своих родных, лежащих в смрадном месте, а христиан - в светлом. Епископ посоветоветовал девушке перед тем, как креститься, исповедовать христианство перед родными.

Во время одного из жертвоприношений, Сира уничтожила божественный языческий огонь и сказала, что она христианка. Отец рассердился и долго бил ее, затем бросил в темницу. Умолял не предавать идолов, но девушка была непреклонна. Отец донес на нее императору, Сиру долго мучили, бросили в темницу и после долгих пыток задушили. Христиане похоронили тело мученицы по православному обычаю.

Приметы 6 сентября

дождь 6 сентября - к теплой осени и хорошему урожаю в следующем году;

много желудей в лесу - к холодной зиме;

болеющий человек во сне увидит покойника - к скорой смерти.

Что нельзя сегодня делать

6 сентября - опасный день. В древности считалось, что бесы через души самоубийц проникают в мир живых и заманивают людей в гиблые места. Поэтому сегодня ни в коем случае нельзя далеко уходить от дома, брать в руки красные цветы или идти на любые огоньки.

Наши предки верили, что красные цветы - это души людей, умерших от насилия, а в лесу часто можно услышать эхо - зов лешего.

Что можно делать 6 сентября

В силу того, что нечистая сила сегодня особенно активна, традиции рекомендуют собираться большой семьей у кого-нибудь в квартире и заниматься приятными делами: шить, вязать, читать книги и общаться.

Вас также может заинтресовать:

Автор: Кристина Кащавцева