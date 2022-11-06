Народный праздник 6 ноября известен под названиями Скорбящая Божья Мать, Светец.

Христиане отмечают церковный праздник 6 ноября в честь иконы Богородицы "Всех скорбящих Радость". Эта икона помогает больным, страждущим и угнетенным. Её копия есть практически в любом храме. Ей молятся об исцелении недугов и облегчении страданий.

Наши предки в этот день с утра шли в церковь и молились Богородице, и только потом шли делать остальные дела. Верили, что если обратиться к Божьей Матери утром, то все начинания будут удачными.

В этот день девушки собирались на вечерние посиделки, где все вместе пряли и обсуждали сплетни. Работали девушки при свете горячей лучины. Помимо девушек вместе собирались вдовы и обсуждали покойных мужей.

Видео дня

День считается очень удачным для вышивания, прядения и любого рукоделия. В этот день можно развивать моторику у маленького ребенка - дети быстро это освоят.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя одалживать другим людям одеяло, шарф, простынь или платок, иначе вы лишитесь душевного спокойствия. В этот день не стоит покупать новую обувь. Не принимайте подарки от людей, которые вам не нравятся. На них может быть наложена порча. В этот день не рекомендуется заниматься чем-то новым и браться за тяжелую работу. Плохой сон нельзя никому рассказывать, иначе он сбудется.

Приметы погоды 6 ноября

Пение сверчков в этот день сулит раннюю зиму.

Ежи прячутся в листьях - к скорому похолоданию.

Из клена все листья опало - к ранней зиме.

Утренний туман сулит скорые заморозки.

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