Православные верующие сегодня молятся иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Икона Богородицы "Всех скорбящих Радость" прославилась в конце XVII века. Родная сестра патриарха Иоакима страдала от тяжелой болезни. Однажды во сне она услышала голос, который велел просить священника, чтобы тот принес образ Богородицы и исцелил девушку. Считается, что этот образ помогает людям вылечить болезни, утешиться в скорби и обрести поддержку высших сил.

Славяне издавна почитали эту икону, поэтому с годами стал традиционным народный праздник 6 ноября - иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Православный праздник 6 ноября - день памяти мученика Арефа

Читайте также6 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьАреф жил в VI веке и был правителем города Неграна в Аравии. Город находился под властью царя, который был иудеем, и хотел искоренить христианство. Издал указ, в котором приказал всем отречься от Христа. Ареф был против, поэтому оставил приказ без внимания. Узнав об этом, правитель осадил город и обманул горожан, убеждая, что насильно заставлять их менять веру не будет. Войдя в город, он многих христиан заключил в темницу, а особенно приближенных к Богу сжег на костре.

Он долго уговаривал Арефа предать Господа, но тот не соглашался. Тогда правитель на глазах мученика убил несколько христиан. Ареф обвинил царя в нарушении клятвы и предрек ему скорую потерю власти. Поняв, что христиане не хотят повиноваться, правитель казнил мечом их всех, в том числе, Арефа.

Какой праздник 6 ноября - день памяти мученицы Синклитикии

Девушка также пострадала от рук правителя Аравии - Дунаана. Она происходила из знатного рода, многие просили ее руки, но Синклитикия отказывалась, посвящая себя Господу. Правитель также предлагал ей отречься от Христа, пообещал взять к себе во дворец вместе с дочерьми. Получил отказ и унизил девушку, заставив ее в бесчестии ходить по городу, после чего убил.

Приметы 6 ноября

разбить тарелку сегодня - потерять кого-то из родных в следующем году;

разбить зеркало - к несчастью;

выпал снег 6 ноября - зима будет снежной, но не морозной;

вороны собираются в стаи - ждите снегопада.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, 6 ноября нельзя принимать никаких подарков от противоположного пола. В эту дату очень легко кого-нибудь приворожить. Также следует быть осторожными с хрупкими и стеклянными предметами, если что-то разобьете, несчастья избежать не получится.

Что можно делать 6 ноября

Наши предки в этот день устраивали Светцы - женские посиделки. Название происходит от слова "свет", который давал солнечный луч днем или свеча вечером. Девушки общались и обучались рукоделию, но ни в коем случае не знакомились с новыми людьми - это считалось плохой приметой.

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Автор: Кристина Кащавцева