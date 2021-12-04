Народный праздник 4 декабря / фото УНИАН

4 декабря христиане отмечают церковный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Деве Марии. Её родители Анна и Иоаким привели трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм, где она прожила до 12 лет. 

Наши предки считали, что зима окончательно вступает в свои права. Этот день посвящали домашним делам, бытовым заботам и семейным хлопотам. Хозяйки 4 декабря делали ту работу, которую раньше откладывали. 

4 декабря было принято ходить в гости к родным и вместе отмечать праздник. Несмотря на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу. Молодежь в этот день каталась на санях.

Что нельзя делать 4 декабря

  1. В эту дату нельзя копать землю.
  2. Нельзя выбивать ковры, одеяла и скатерти.
  3. Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить.

Приметы погоды 4 декабря

  • Снег выпал и не тает – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Много снега выпало – к морозной и затяжной зиме.
  • Если день солнечный, то зима будет теплой.
  • Сильный мороз сулит засушливое и жаркое лето.

Автор: Екатерина Пулатова