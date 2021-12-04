Народный праздник 4 декабря получил название Введение во храм Пресвятой Богородицы, Праздник молодой семьи, Ворота зимы, Ввезение.

4 декабря христиане отмечают церковный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Деве Марии. Её родители Анна и Иоаким привели трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм, где она прожила до 12 лет.

Наши предки считали, что зима окончательно вступает в свои права. Этот день посвящали домашним делам, бытовым заботам и семейным хлопотам. Хозяйки 4 декабря делали ту работу, которую раньше откладывали.

4 декабря было принято ходить в гости к родным и вместе отмечать праздник. Несмотря на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу. Молодежь в этот день каталась на санях.

Что нельзя делать 4 декабря

В эту дату нельзя копать землю. Нельзя выбивать ковры, одеяла и скатерти. Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить.

Приметы погоды 4 декабря

Снег выпал и не тает – к хорошему урожаю в следующем году.

Много снега выпало – к морозной и затяжной зиме.

Если день солнечный, то зима будет теплой.

Сильный мороз сулит засушливое и жаркое лето.

Автор: Екатерина Пулатова