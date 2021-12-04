4 декабря христиане отмечают церковный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Деве Марии. Её родители Анна и Иоаким привели трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм, где она прожила до 12 лет.
Наши предки считали, что зима окончательно вступает в свои права. Этот день посвящали домашним делам, бытовым заботам и семейным хлопотам. Хозяйки 4 декабря делали ту работу, которую раньше откладывали.
4 декабря было принято ходить в гости к родным и вместе отмечать праздник. Несмотря на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу. Молодежь в этот день каталась на санях.
Что нельзя делать 4 декабря
- В эту дату нельзя копать землю.
- Нельзя выбивать ковры, одеяла и скатерти.
- Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить.
Приметы погоды 4 декабря
- Снег выпал и не тает – к хорошему урожаю в следующем году.
- Много снега выпало – к морозной и затяжной зиме.
- Если день солнечный, то зима будет теплой.
- Сильный мороз сулит засушливое и жаркое лето.