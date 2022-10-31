Народный праздник 31 октября известен под названиями Лука Голодный, Луков день.

Христиане отмечают церковный праздник 31 октября в честь апостола от семидесяти, иконописца и евангелиста Луки. Его считают покровителем всех иконописцев и живописцев, поэтому 31 октября считается удачной датой для рисования и иного творчества. Святому Луке молятся для поиска вдохновения.

Наши предки очень уважали иконописцев и считали их носителями тайного знания. Считалось, что сам Господь дарует человеку дар к рисованию икон. Славяне верили, что нарисовать икону может только по-настоящему чистый душой человек. В этот день люди покупали иконы и дарили подарки иконописцам.

Наши предки 31 октября покупали лук на базарах и укладывали в погреб для длительного хранения. Ранее мы писали, как правильно хранить лук. По давним верованиям, 31 октября обязательно нужно съесть хотя бы немного сырого лука.

Видео дня

День считается удачным для рыбалки. 31 октября лучше всего ловить рыбку на манную крупу.

Что нельзя делать 31 октября

Сегодня нельзя есть острую пищу. Художникам в этот день не стоит сидеть без дела, а стоит хотя бы немного порисовать. 31 октября нельзя плакать, иначе и в ноябре часто будете плакать.

Приметы погоды 31 октября

Если до дня Луки снег ещё не выпал, то зима будет поздней.

Лошадь громко фыркает - к потеплению.

Облака плывут с севера на юг - к солнечной погоде.

Лисицы в лесу воют - погода скоро ухудшится.

Бледный и мутный месяц сулит дождливую погоду.

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