Народный праздник 3 октября известен под названиями Астафьев день, Астафий-ветряк, Астафьевы ветры.

Христиане отмечают церковный праздник 3 октября в честь великомученика Евстафия Плакиды. Наши предки считали этого святого покровителем ветра. По направлению ветра определяли погоду в ближайшее время. Северный ветер сулит морозы, южный - потепление, западный - дожди, а восточный - солнечную и ясную погоду.

3 октября наши предки заговаривали ветра. Для этого по направлению ветра бросали золу с печи. В этот день наши предки часто впервые топили печь, поскольку дома уже становилось заметно холоднее. Мужчины в этот день заготавливали навоз на следующий год.

3 октября на Руси запускали мельницы и мололи зерно из летнего урожая. В этот день поздравляли мельников и дарили им подарки.

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Что нельзя делать 3 октября

Нельзя одалживать посуду и кухонную утварь сегодня. В этот день нельзя никого обманывать, иначе ваша ложь быстро раскроется. Также не стоит доверять незнакомцам, которые обещают легкий заработок и быстрые деньги - в этот день активизируется много мошенников. Женщинам нельзя ссориться и спорить со свекровью, иначе отношения испортятся надолго.

Приметы погоды 3 октября

Если много паутины летает по ветру, то осень будет теплой, а зима - поздней.

Сухой день сулить малоснежную зиму.

Если шишки на елке растут низко, то морозы будут ранними.

Утренний туман в этот день предвещает затяжную и мокрую осень.

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