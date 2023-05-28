Народный праздник 28 мая известен под названиями Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день.

Православная церковь 28 мая чтит преподобного Пахома Великого, египетского монаха. Наши предки называли Пахома Теплым или Бокогреем, поскольку погода в этот день практически не отличалась от летней.

День Пахомия крестьяне посвящали посевам. Хотя большинство овощей и деревьев к этой дате уже посажены, но ещё предстоит сеять гречку, пшеницу, рожь и овес. Наши предки говорили, что святой Пахом в этот день насылает тепло на землю и благословляет посевы на быстрый рост. Также день Пахома считается удачным для посева огурцов в открытый грунт.

Чтобы овощи и зерно лучше уродились, а насекомые-вредители их не трогали, наши предки в междурядье овощей оставляли ношенные лапти. Считалось, что в старой обуви заключена сила земли. Также на участке ставили бочки с водой и медом, чтобы пчелы охотнее прилетали на огород и опыляли овощи. А в саду цветущие деревья и кустарники опрыскивали медовой водой.

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Рожденные 28 мая люди очень решительные, активные и трудолюбивые. Окружающим кажется, что эти люди все успевают и со всем справляются, хотя они могут просто скрывать свою усталость. Такие люди часто скрывают свои негативные эмоции от близких, чтобы не "грузить" их своими проблемами. Они очень любят животных.

Что нельзя делать 28 мая

В день Пахома в доме желательно соблюдать чистоту. Нельзя оставлять в доме неубранную постель, немытую посуду и пакеты с мусором.

Нельзя вытираться чужим полотенцем сегодня, иначе заберете на себя чужие болезни. Также ребенка 28 мая не стоит вытирать полотенцем родителей.

Незамужним женщинам 28 мая не стоит рассказывать о планах на будущую свадьбу и семейную жизнь, иначе задуманное не сбудется.

Приметы погоды 28 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если калина расцвела, то пора сеять лен и овес.

С каштана опали цветы - лето уже наступило.

Если у ласточек уже появились птенцы, то заморозков больше не будет.

Небо на восходе солнца алое - к грозовому лету.

Радуга в 28 мая предвещает отменный урожай в этом году.

Если в день Пахома пошел дождь, то дожди продлятся ещё неделю.

Дождь идет целый день - к хорошему урожаю грибов.

На осине очень много сережек - овес в этом году уродится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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