Народный праздник 27 ноября известен под названиями Филиппов день, Филиппово заговенье.

Христиане отмечают церковный праздник 27 ноября в честь ученика Иисуса и одного из 12 апостолов Филиппа. В этот день отмечается Филиппово заговенье - последний день в году, когда можно есть мясо и молочные продукты. Уже 28 ноября начинался Рождественский пост, который также называют Филипповкой. Длится пост 40 дней до самого Рождества.

В этот день ещё можно есть мясные, молочные и яичные блюда, а также пить вино после ужина. Женщины вечером 27 ноября собирались вместе с подругами и пряли лен. За рукоделием обсуждали последние новости и сплетни.

В этот день родственники собирались вечером за одним столом и все вместе ужинали и в последний раз перед постом ели мясо. Остатки ужина скармливали котам и собакам, а также домашней скотине, чтобы все животные легко пережили пост.

Видео дня

В Киевской Руси это был последний день в году, когда можно было играть свадьбы. Поэтому влюбленные старались пожениться до Филиппового дня

Что нельзя делать 27 ноября

В этот день нельзя спать до обеда и лениться, иначе такого человека будут преследовать неудачи. В этот день не стоит гулять в той местности, где водятся волки, поскольку эти животные сегодня становятся очень агрессивными. Не стоит пускать незнакомцев в дом сегодня. Родителям нельзя в этот день ссориться с детьми и ругать их, иначе отношения с ребенком серьезно испортятся. В этот день не стоит принимать подарки, если у вас нет дня рождения, поскольку так можно навлечь беду.

Приметы погоды 27 ноября

Если весь день облачно и солнце ни разу не выглянуло, то зима будет поздней.

Если день солнечный, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Вороны громко каркают - к скорой оттепели.

Иней в этот день сулит хороший урожай овса, а дождь - пшеницы.

Утки и гуси улетели в теплые края на зимовку - к скорому началу настоящей зимы.

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