Заговенье на Рождественский пост проводят 27 ноября.

Заговеньем называют последний день перед постом, когда ещё разрешено есть мясо, молочные продукты и яйца. В этот день верующие физически и духовно готовятся к долгому периоду пищевых ограничений. 27 ноября проводится заговенье на Рождественский пост, который длится аж 40 дней

Этот день также имеет название Филиппово заговенье, поскольку оно проходит в день памяти апостола Филиппа и Рождественский пост называют Филипповкой.

Что можно есть в заговенье

В заговенье разрешена любая пища, а также алкоголь. Однако чтобы переход на постную пищу был более плавным и простым, его можно начать постепенно. Например, один или два приема пищи сегодня можно сделать полностью постными.

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В заговенье разрешается побаловать себя вкусным мясным или молочным блюдом, поскольку в течение следующих 40 дней есть такую еду будет запрещено. Но в этот день не стоит забывать, что уже завтра начнется пост, и что пост - это не наказание, а очищение тела.

Что еще нужно сделать на заговенье перед Рождеством

Рождественский пост является последним в году и имеет важное символическое значение. Во время него верующие стараются максимально очистить тело и душу, чтобы достойно встретить Рождество Иисуса. Поэтому и подготовка к посту - заговенье - должна быть ответственной.

Вот что следует сделать в день заговенья.

Простите обиды и попросите прощения у тех, кого обидели. Так вы сможете войти в пост с чистой душой.

Помолитесь за удачное соблюдение поста и попросите Бога дать вам сил его пройти.

Постарайтесь сделать больше добрых дел, не отказывайте другим в помощи.

Что нельзя делать в заговенье

Заговенье - не повод напиваться и грешить. Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем.

Нельзя устраивать шумные вечеринки и большие гуляния сегодня. Лучше провести этот день скромно, чтобы настроиться на пост.

Не стоит грустить и плакать сегодня, а лучше поблагодарить Бога за жизнь.

Нельзя ссориться ни с кем, особенно с родными. Не стоит начинать пост в негативных эмоциях.

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