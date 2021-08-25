В календаре народных праздников эта дата получила название Фотя-поветенный.

25 августа Православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника), которые были родом из Никомидии. По старым поверьям, в этот день в старых домах проказничает домовой.

С этого дня начинаются первые осенние заморозки. Из шкафов впервые за лето достают теплую одежду. Также утепляют хлев для скота и конюшню. 25 августа ремонтируют огородный инвентарь. К этому дню поспевает черемуха. Из неё готовят варенья и начинки для пирогов.

Незамужней девушке в этот день сходить в церковь и помолиться святому Фотию о счастливом замужестве. Затем перед сном надо положить под подушку белый носовой платок. Тогда ей приснится суженый.

Приметы погоды 25 августа

Кошки часто умываются – к потеплению.

Много росы утром – к ясной погоде.

Дождь сегодня сулит короткое "бабье лето",

Если с клена уже падают листья, то скоро похолодает.

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Автор: Екатерина Пулатова