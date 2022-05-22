Народный праздник 22 мая имеет названия Никола Весенний, Вешний, Летний, Николин день.

Христиане отмечают церковный праздник 22 мая в честь святого Николая. День Николая Чудотворца сегодня отмечается первый раз в году, а второй, как всем известно, празднуется 19 декабря. Для наших предков это была важная аграрная дата. В этот день нужно обязательно что-то посеять или посадить, и тогда святой Николай наградит за труд.

22 мая обычно наступают последние заморозки перед летом. Наши предки говорили, что с Николы Вешнего бывает ещё 12 холодных утренников. 22 мая утрення роса считается лечебной, а трава - особенно полезной. Поэтому в этот день выводят пастись скот. 22 мая на Руси выбирали конюхов из числа молодых парней.

Святому Николаю в этот день можно помолиться о любви между супругами, доброте, душевном спокойствии. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика. В ночь с 21 на 22 мая может присниться вещий сон. Сбудется он тогда, когда вы полностью его забудете.

Что нельзя делать 22 мая

В этот день очень опасное море, поэтому нельзя отправляться в плаванье. Также нельзя плавать в реке. С 22 мая нельзя сажать картошку, иначе урожая не будет. Нельзя тяжело работать сегодня. Нельзя стричь овец.

Приметы погоды 22 мая

Дождь сегодня сулит очень сухое лето.

Много крапивы - к хорошему урожаю зерна.

Лягушки громко поют - к дождливой погоде.

Гром сегодня сулит похолодание.

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