Сегодня православные верующие чтут память Николая Чудотворца - одного из самых влиятельных святых. Дата выбрана неслучайно - 22 мая его мощи были перенесены из Мир Ликийских в Бар. Николай Угодник прославился, как настоящий благодетель, покровитель и защитник нуждающихся.
Ранее мы рассказывали, как отмечается Весенний день Святого Николая 2022 и сообщали, что в честь памяти святого славяне встречают народный праздник 22 мая - Никола Вешний.
Православный праздник 22 мая - день памяти пророка Исайи
Святой Исайя происходил из знатного царского рода, но был призван к служению Господа необычным видением. Ему привиделись шестикрылые серафимы и Господь, который не знал, кого послать на Землю, чтобы образумить людей. Исайя предложил послать его самого, но Бог предупредил святого, что люди будут жестоки, слепы и глухи, а изменится все только тогда, когда Земля превратится в пустыню. С того момента Исайя стал пророком и был им около 60 лет.
За свою жизнь святой сделал множество правдивых предсказаний - плен иудеев, обличение их за неверность Богу, приход Мессии, распространение христианской веры по Вселенной. Жил он за 700 лет до Рождества Христова и умер мученической смертью - был распилен деревянной пилой.
Приметы 22 мая
- дождь 22 мая - будет хороший урожай хлеба;
- рябина цветет - к короткой осени;
- лягушки квакают - к богатому урожаю овса;
- ночью слышен гром - погода будет хорошей и теплой.
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным поверьям, в этот день лучше не прикасаться к острым предметам и не заниматься рукоделием. Купаться в открытых водоемах не рекомендуется, иначе русалки утащат на дно. Церковь запрещает сквернословить, обижаться, сплетничать и упоминать нечистую силу.
Что можно делать 22 мая
В народе утром 22 мая принято умываться росой и ходить по ней босиком - такой ритуал продлит молодость и здоровье. Верующие могут прочесть молитву Николаю Угоднику о защите от бед, об исцелении болезней или о благополучии в семье. Допустимо в эту дату работать по дому, делать уборку и стирать одежду.