Что можно делать 22 мая, а какие действия церковь считает грешными - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня православные верующие чтут память Николая Чудотворца - одного из самых влиятельных святых. Дата выбрана неслучайно - 22 мая его мощи были перенесены из Мир Ликийских в Бар. Николай Угодник прославился, как настоящий благодетель, покровитель и защитник нуждающихся.

Ранее мы рассказывали, как отмечается Весенний день Святого Николая 2022 и сообщали, что в честь памяти святого славяне встречают народный праздник 22 мая - Никола Вешний.

Православный праздник 22 мая - день памяти пророка Исайи

Святой Исайя происходил из знатного царского рода, но был призван к служению Господа необычным видением. Ему привиделись шестикрылые серафимы и Господь, который не знал, кого послать на Землю, чтобы образумить людей. Исайя предложил послать его самого, но Бог предупредил святого, что люди будут жестоки, слепы и глухи, а изменится все только тогда, когда Земля превратится в пустыню. С того момента Исайя стал пророком и был им около 60 лет.

За свою жизнь святой сделал множество правдивых предсказаний - плен иудеев, обличение их за неверность Богу, приход Мессии, распространение христианской веры по Вселенной. Жил он за 700 лет до Рождества Христова и умер мученической смертью - был распилен деревянной пилой.

Приметы 22 мая

дождь 22 мая - будет хороший урожай хлеба;

рябина цветет - к короткой осени;

лягушки квакают - к богатому урожаю овса;

ночью слышен гром - погода будет хорошей и теплой.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день лучше не прикасаться к острым предметам и не заниматься рукоделием. Купаться в открытых водоемах не рекомендуется, иначе русалки утащат на дно. Церковь запрещает сквернословить, обижаться, сплетничать и упоминать нечистую силу.

Что можно делать 22 мая

В народе утром 22 мая принято умываться росой и ходить по ней босиком - такой ритуал продлит молодость и здоровье. Верующие могут прочесть молитву Николаю Угоднику о защите от бед, об исцелении болезней или о благополучии в семье. Допустимо в эту дату работать по дому, делать уборку и стирать одежду.

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