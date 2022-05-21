Что нельзя делать в День Святого Николая 22 мая и как возник этот праздник - узнайте в материале УНИАН.

В воскресенье, 22 мая, православные верующие отмечают День Святого Николая 2022 - один из самых важных религиозных праздников в году. Аналогичное торжество встречают и зимой - в этот период День Николая Чудотворца отмечается 19 декабря.

УНИАН расскажет, что делать в Николин день 22 мая, а ранее мы предлагали красивые поздравления на День Николая Чудотворца.

День Святого Николая 2022 - история и традиции

Никола Летний, Никола Вешний, Никола Святитель, Летний день, Святой Николай, Никола-с-Теплом, Травный день, Николай Чудотворец - все эти названия обозначают один и тот же день в году. Николай Чудотворец считается одним из наиболее весомых православных святых.

Разница между двумя праздниками очень проста:

19 декабря - день смерти святого;

22 мая - дата перенесения его мощей.

Известно, что всю свою жизнь Николай занимался благотворительностью, был покровителем и защитником моряков, помощником для бедных и утешителем для обиженных. Также святой мог обеспечить верующим семейное счастье, поэтому многие православные 22 мая молятся Николаю о благополучии и любви.

Какие молитвы надо читать 22 мая

Николай Чудотворец прославился, как благочестивый христианин, который не отказывал в сострадании и защите никому из вопрошающих. УНИАН предлагает молитвы святому на все случаи жизни.

Молитва о защите в дороге

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении от болезней

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва за детей

О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!

Что нельзя делать в День Святого Николая 22 мая

Наши предки в эту дату не работали, несмотря на активный сезон труда в огороде. Нужно было надеть праздничную одежду и посетить храм, а после этого уделить время благим делам - помощи нищим и нуждающимся. Также не лишним будет и поубирать в доме, избавляясь от лишних вещей.

В День Святого Николая категорически запрещено:

кричать на детей и наказывать их;

брать в руки острые предметы;

стричь волосы и ногти;

отказывать людям в помощи;

употреблять алкоголь и курить;

купаться в водоемах.

Опытные огородники, которые исповедуют христианство, не засевают поле гречкой 22 мая. Согласно поверьям, если нарушить запрет, то весь урожай сгниет.

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