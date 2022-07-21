Христиане отмечают церковный праздник 21 июля в честь трех святых Прокопиев, а также чтят Казанскую икону Божьей Матери. Наши предки с большим размахом отмечали этот день. Это был главный праздник летней жатвы.
Весь люд, от детей до стариков, 21 июля шел в поле и целый день собирали снопы. Перед жатвой читали молитву Казанской иконе, а затем брались за работу. С собой на жатву брали еду и устраивали большой пир после работы. На Казанскую Летнюю в деревни съезжались гости и молодежь.
Первый сноп сена, собранный в эту дату, относили домой и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. На Покров сноп скармливали домашней скотине. Считалось, что сноп отгоняет от дома злые силы и насекомых-вредителей. А во время жатвы несколько колосков повязывали за пояс, чтобы спина не болела.
Что нельзя делать 21 июля
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Путешествия в эту дату будут неудачными.
- Начинать новые дела и менять работу 21 июля не рекомендуется.
- Лениться в этот день нельзя. Чем больше человек сегодня будет трудиться, тем благосклоннее к нему будет судьба.
- Нельзя купаться, иначе водяной может затянуть на дно.
Приметы погоды 21 июля
- Если черника созрела, то пора убирать озимую рожь.
- Какая погода сегодня, таким будет начало августа.
- Если пчелы стали злее, то скоро начнется сильная жара.
- Если в этот день новолуние, то август будет сухим и ясным.