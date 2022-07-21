Народный праздник 21 июля известен под названиями Прокопий, праздник Казанской Иконы Божьей Матери, Казанская, Прокопы летние, Прокопьев день, Прокоп жнец, Прокопий Жатвенник, Прокофий, Зажинки.

Христиане отмечают церковный праздник 21 июля в честь трех святых Прокопиев, а также чтят Казанскую икону Божьей Матери. Наши предки с большим размахом отмечали этот день. Это был главный праздник летней жатвы.

Весь люд, от детей до стариков, 21 июля шел в поле и целый день собирали снопы. Перед жатвой читали молитву Казанской иконе, а затем брались за работу. С собой на жатву брали еду и устраивали большой пир после работы. На Казанскую Летнюю в деревни съезжались гости и молодежь.

Первый сноп сена, собранный в эту дату, относили домой и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. На Покров сноп скармливали домашней скотине. Считалось, что сноп отгоняет от дома злые силы и насекомых-вредителей. А во время жатвы несколько колосков повязывали за пояс, чтобы спина не болела.

Что нельзя делать 21 июля

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Путешествия в эту дату будут неудачными. Начинать новые дела и менять работу 21 июля не рекомендуется. Лениться в этот день нельзя. Чем больше человек сегодня будет трудиться, тем благосклоннее к нему будет судьба. Нельзя купаться, иначе водяной может затянуть на дно.

Приметы погоды 21 июля

Если черника созрела, то пора убирать озимую рожь.

Какая погода сегодня, таким будет начало августа.

Если пчелы стали злее, то скоро начнется сильная жара.

Если в этот день новолуние, то август будет сухим и ясным.

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