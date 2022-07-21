Народный праздник 21 июля / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 21 июля в честь трех святых Прокопиев, а также чтят Казанскую икону Божьей Матери. Наши предки с большим размахом отмечали этот день. Это был главный праздник летней жатвы.

Весь люд, от детей до стариков, 21 июля шел в поле и целый день собирали снопы. Перед жатвой читали молитву Казанской иконе, а затем брались за работу. С собой на жатву брали еду и устраивали большой пир после работы. На Казанскую Летнюю в деревни съезжались гости и молодежь. 

Первый сноп сена, собранный в эту дату, относили домой и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. На Покров сноп скармливали домашней скотине. Считалось, что сноп отгоняет от дома злые силы и насекомых-вредителей. А во время жатвы несколько колосков повязывали за пояс, чтобы спина не болела.

Что нельзя делать 21 июля

  1. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Путешествия в эту дату будут неудачными.
  2. Начинать новые дела и менять работу 21 июля не рекомендуется.
  3. Лениться в этот день нельзя. Чем больше человек сегодня будет трудиться, тем благосклоннее к нему будет судьба.
  4. Нельзя купаться, иначе водяной может затянуть на дно.

Приметы погоды 21 июля

  • Если черника созрела, то пора убирать озимую рожь.
  • Какая погода сегодня, таким будет начало августа.
  • Если пчелы стали злее, то скоро начнется сильная жара.
  • Если в этот день новолуние, то август будет сухим и ясным.

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