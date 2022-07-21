Что можно делать 21 июля, а от каких действий церковь рекомендует отказаться - узнайте в материале УНИАН.

Известно, что великомученик Прокопий был родом из Иерусалима и служил в войске императора Диоклетиана. Его отец был христианином, а мать - язычницей, но сам Прокопий всегда тяготел к православной вере. Однажды, император отправил его в Александрию для преследования христиан, где ему был послан голос и знамение.

После этого случая Прокопий отказался от преследования и разрушил дома всех языческих идолов. Мать рассказала обо всем Диоклетиану, тогда Прокопия схватили и долго мучили, заставляя отречься от Христа. Всех тех, кто поддержал мученика, убили, а затем казнили мечом и его самого.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 21 июля - Прокопьев день или Жатвенник.

Также в эту дату верующие молятся Казанской иконе Божией Матери.

Приметы 21 июля

погода сегодня хорошая - можно сеять озимые;

поспела черника 21 июля - поспела и рожь;

пчелы агрессивные - ждать засухи;

с этого дня начинается сильная жара.

Что сегодня нельзя делать

Несмотря на традиции наших предков, которые гласили, что в эту дату можно начинать жатву, православная церковь рекомендует отказаться от земельных работ. Также нежелательно проводить генеральную уборку или что-либо делать по дому. Верующим запрещено ругаться и пребывать в унынии - лучше посвятить день благим делам.

Что можно делать 21 июля

Славяне в эту дату начинали жатву - ходили на поле и читали специальные заговоры, а также приносили дары Богам. В честь праздника устраивали пышные гуляния - пекли пироги, водили хороводы и пели песни. Православные верующие сегодня могут помолиться Казанской иконе Божией Матери о помощи в делах и защите от болезней.

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