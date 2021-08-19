19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне – великий христианский праздник, посвященный явлению Христа трем апостолам во время молитвы. В народе этот праздник известен под названием Яблочный Спас. К этому времени поспевают яблоки и их освящают в церкви.
Из яблок также готовят повидло, варенья, компоты и пироги. Девушки водят хороводы вокруг яблонь и расчесываются яблочным гребешком. Мясо в этот день под запретом, поскольку продолжается Успенский пост.
В день Яблочного Спаса часто проводятся ярмарки. Садоводы угощают яблоками нищих для хорошего урожая. На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей. Запрещается также работа по дому.
Приметы погоды 19 августа
- Если сегодня тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная.
- Дождливый день сулит мокрую осень.
- Если аисты уже улетели зимовать, то зима будет ранней и холодной.
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