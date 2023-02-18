Народный праздник 18 февраля известен под названиями Агафья-коровница, голодуха, поминальница.

Христиане отмечают церковный праздник 18 февраля в честь святой мученицы Агафии. Агафья считается покровительницей домашнего скота, особенно коров. В эту дату угощали коров и лошадей, ласково обращались к животным и проводили уборку в хлеву.

Часто в конце февраля скот начинал массово погибать из-за недостатка корма и болезней. Наши суеверные предки связывали это с появлением в селе злого духа - коровьей погибели, которая приходит к крестьянам 18 февраля.

Чтобы уберечь животных от смерти, в эту дату их запирали в хлеву и не выпускали на улицу. А во дворе раскладывали чертополох или оставляли старые лапти, пропитанные дегтем. Верили, что это может отпугнуть злую силу.

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Святая Агафья также считается защитницей дома от пожаров. В день её памяти в церкви освящали хлеб с солью, и оставляли выпечку на хранение. В случае начала пожара эту выпечку бросали в огонь.

Что нельзя делать 18 февраля

В этот день нельзя неосторожно обращаться с огнем, чтобы не было пожара. Нельзя пить спиртные напитки в эту дату, иначе желудок болеть будет. Запрещено в День Агафии ругать животных и домашний скот, жаловаться на их плохую работу и надолго оставлять их без присмотра, чтобы с ними не случилось беды. Не рассказывайте никому свой сон в ночь с 17 на 18 февраля, если хотите, чтобы сновидение сбылось.

Приметы погоды 18 февраля

Если 18 февраля теплая погода, то сильных морозов до конца зимы уже не будет.

Мороз в этот день предвещает жаркое и засушливое лето.

Иней на деревьях в этот день предвещает скорый снегопад.

Если есть сильный гололед на дорогах, то остаток февраля будет холодным, а весна - поздней.

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