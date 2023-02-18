Христиане отмечают церковный праздник 18 февраля в честь святой мученицы Агафии. Агафья считается покровительницей домашнего скота, особенно коров. В эту дату угощали коров и лошадей, ласково обращались к животным и проводили уборку в хлеву.
Часто в конце февраля скот начинал массово погибать из-за недостатка корма и болезней. Наши суеверные предки связывали это с появлением в селе злого духа - коровьей погибели, которая приходит к крестьянам 18 февраля.
Чтобы уберечь животных от смерти, в эту дату их запирали в хлеву и не выпускали на улицу. А во дворе раскладывали чертополох или оставляли старые лапти, пропитанные дегтем. Верили, что это может отпугнуть злую силу.
Святая Агафья также считается защитницей дома от пожаров. В день её памяти в церкви освящали хлеб с солью, и оставляли выпечку на хранение. В случае начала пожара эту выпечку бросали в огонь.
Что нельзя делать 18 февраля
- В этот день нельзя неосторожно обращаться с огнем, чтобы не было пожара.
- Нельзя пить спиртные напитки в эту дату, иначе желудок болеть будет.
- Запрещено в День Агафии ругать животных и домашний скот, жаловаться на их плохую работу и надолго оставлять их без присмотра, чтобы с ними не случилось беды.
- Не рассказывайте никому свой сон в ночь с 17 на 18 февраля, если хотите, чтобы сновидение сбылось.
Приметы погоды 18 февраля
- Если 18 февраля теплая погода, то сильных морозов до конца зимы уже не будет.
- Мороз в этот день предвещает жаркое и засушливое лето.
- Иней на деревьях в этот день предвещает скорый снегопад.
- Если есть сильный гололед на дорогах, то остаток февраля будет холодным, а весна - поздней.