Христиане отмечают церковный праздник 16 июля в честь мучеников Мокия и Марка. В этот день наши предки сеяли мак. Семена мака в этот день считаются особенно полезными. Их дают детям или добавляют в корм для домашней скотины. Также маком посыпали порог дома, чтобы защитить его от зла.
В Маков день наши предки активно занимались сенокосом и формировали стоги сена. На сенокос брали с собой детей, чтобы с детства приучать к труду. В этот день, по поверьям, у людей налаживается крепкий и здоровый сон, а бессоницу можно излечить молитвой.
Что нельзя делать 16 июля
- Если рассказать кому-то свой сон в ночь с 15 на 16 июля, то он может сбыться. Поэтому о кошмарах нельзя рассказывать.
- В эту дату нельзя загорать - загар сегодня вреден.
- Убить бабочку 16 июля - к большой беде.
Приметы погоды 16 июля
- Если пауки сплели много паутины, то день будет ясным и теплым.
- Комары летают большим роем - к хорошей погоде в ближайшую неделю.
- Если собака активно роет землю или много спит, то погода будет ненастная.
- Если полярная звезда ярко горит, то погода будет хорошей.