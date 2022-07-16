Народный праздник 16 июля известен под названиями Маков (маковый) день, Мокий и Демид.

Христиане отмечают церковный праздник 16 июля в честь мучеников Мокия и Марка. В этот день наши предки сеяли мак. Семена мака в этот день считаются особенно полезными. Их дают детям или добавляют в корм для домашней скотины. Также маком посыпали порог дома, чтобы защитить его от зла.

В Маков день наши предки активно занимались сенокосом и формировали стоги сена. На сенокос брали с собой детей, чтобы с детства приучать к труду. В этот день, по поверьям, у людей налаживается крепкий и здоровый сон, а бессоницу можно излечить молитвой.

Что нельзя делать 16 июля

Если рассказать кому-то свой сон в ночь с 15 на 16 июля, то он может сбыться. Поэтому о кошмарах нельзя рассказывать. В эту дату нельзя загорать - загар сегодня вреден. Убить бабочку 16 июля - к большой беде.

Приметы погоды 16 июля

Если пауки сплели много паутины, то день будет ясным и теплым.

Комары летают большим роем - к хорошей погоде в ближайшую неделю.

Если собака активно роет землю или много спит, то погода будет ненастная.

Если полярная звезда ярко горит, то погода будет хорошей.

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