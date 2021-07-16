В этот день христианская церковь почитает память нескольких святых.

Главный праздник 16 июля - день памяти мучеников Мокия и Марка, которые стали жертвами охоты язычников на христиан. Они жили в III веке до н.э и были схвачены во время гонений православных верующих. Язычники заключили святых в темницу и пытали, заставляя отречься от Христа, но Мокий и Марк не сделали этого. В наказание им отрубили головы на главной площади города.

Праздник 16 июля - перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и чудотворца всея России

23 декабря 1569 года Филипп принял мученическую смерть близ города Тверь. Иноки Соловецкой обители в 1591 году попросили разрешения перенести его мощи в монастырь. Тело было положено в могилу, которую Филипп подготовил для себя еще при жизни. Случилось это под папертью храма Зосимы и Савватия Соловецких.

В 1652 году митрополит Новгородский Никон предложил перенести мощи в Москву. В руки святого была вложена покаянная грамота царя Алексея Михайловича, в которой он молил о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного, "склоняя" свою власть перед властью церковной.

На месте встречи мощей святителя Филиппа московским духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получила свое название Крестовская застава в Москве (у Рижского вокзала).

Какой сегодня праздник - день памяти мученика Иакинфа

Юноша вырос в христианской семье, но был прислужником у царя Траяна. Однажды, во время одного из пиршеств, Иакинф заперся у себя в комнате и молился Христу, пока царь и его гости наслаждались идоложертвенной пищей. Один из слуг услышал слова молитвы и донес царю, что Иакинф отрекается от языческих богов и продолжает верить в Иисуса Христа.

Читайте такжеГороскоп на 16 июля: что ждет завтра все знаки ЗодиакаТогда юношу привели к царю и предложили вкусить жертвенной пищи. Иакинф отказался и объявил себя христианином. Его долго пытали, а затем заключили в темницу, моря голодом и жаждой. В скором времени один из стражников, принесший ему языческие угощения, увидел возле тела юноши двух ангелов, что обернули его в светлые одежды и надели на голову венец.

Мучители решили продолжить суд над святым, но нашли его в темнице умершим. Двадцатилетний Иакинф скончался в 108 году в городе Риме. Мощи святого впоследствии перенесли в Кесарию.

16 июля какой сегодня праздник - день памяти блаженного Иоанна

В молодости он трудился на солеварнях, где носил воду. Соблюдал пост и постоянно молился, позже перебрался в Ростов. Там стал юродивым: носил вериги в виде железных крестов и тяжелый колпак на голове. В Москве же ходил нагой и почти босой даже в самые лютые морозы. Говорил правду людям, не взирая на их положение, даже царю Борису Годунову предсказывал множество бед в России.

Перед смертью ему открылся дар исцеления, в Москве о нем знали, как о великом чудотворце и целителе.12 июня 1672 года были обретены мощи блаженного, почивающие под спудом в одном из приделов собора Василия Блаженного.

Что можно делать 16 июля

В этот день наши предки наблюдали за небом - в нем должно было появиться скопление тел в созвездии Тельца. Такое явление называлось “Плеяда” или “Стожары”. Считалось, что они приносят удачу и оберегают звероловов и рыбаков.

Тем не менее, 16 июля в целом воспринимали, как неудачный день, поэтому во всех делах нужно было быть предельно осторожными.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу;

Есть мясные и молочные продукты;

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Злиться и допускать негативные мысли;

Выяснять отношения с близкими людьми.

Приметы 16 июля

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

Комары летают роем - к хорошей погоде.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Кристина Кащавцева