В праздник следует делать добрые дела, поздравлять друг друга и посвящать время, в частности домашней молитве.

Приближается главный православный праздник церковного года - Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Он отражает суть христианства, веры в Бога, страдавшего за грехи человечества, распятого и воскресшего.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникВ этом году Пасха будет отмечаться в воскресенье, 2 мая. Этот светлый праздник, в частности, подарит украинцам дополнительный день для отдыха.

Праздник верующие пытаются встречать в храме. Правда, в этом году в связи с пандемией коронавируса все богослужения будут проводиться с учетом карантинных требований. Также праздничные службы будут транслироваться онлайн.

В целом в этот день следует делать добрые дела, поздравлять друг друга с праздником и посвящать время, в том числе домашней молитве.

Воскресная молитва

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение твое поем и славим: ты бо еси Бог наш, разве тебе иного не знаем, имя твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение го: распятие бо претертерпев, смертию смерть разруши. (Трижды)

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху

О, Священнейший и Величайший Свете Христе, Возсиявый всему миру паче солнца в Воскресении Твоем! В сей пресветлый и преславный и спасительный день Святыя Пасхи, ликуют вси ангели на небеси и всяка тварь веселится и радуется на земли и всякое дыхание прославляет Тя, Творца своего. Днесь отверзошася райския врата, и свободишася умершия во ад сошествием Твоим. Ныне вся исполнишася света, небо же земля и преисподняя. Да приидет убо Твой свет и в наши мрачныя души и сердца и да просветит нашу тамо сущую нощь греха, да и мы сияти будем светом правды и чистоты в пресветлыя дни Воскресения Твоего, яко же новая тварь о Тебе. И тако просвещеннии Тобою изыдем свещеноснии во сретении Твое, исходящему Тебе из гроба, яко Жениху. И яко возвеселил еси в пресветлый день сей явлением Своим святых дев зело заутра с миры ко гробу Твоему пришедших, тако и ныне просвети нощь глубокую страстей наших и возсияй нам утро безстрастия и чистоты, да узрим Тя сердечными очесы краснаго паче солнца Жениха своего и да услышим паки вожделенный глас Твой: Радуйтеся! И тако вкусивши Божественныя радости Святыя Пасхи еще зде на земли, да будем причастницы Твоея вечныя и великия Пасхи на небесех в невечернем дни Царствия Твоего, идеже будет веселие неизреченное и празднующих глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих Лица Твоего доброту неизреченную. Ты бо еси Истинный свет просвещаяй и освещаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе слава подобает во веки веков. Аминь.

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Автор: Иван Бойко