Молитва на Медовый Спас защитит от неприятностей и болезней, если читать её с чистыми помыслами.

14 августа верующие отмечают Медовый Спас - один из главных христианских праздников в этом месяце. В эту дату можно прочитать сильную молитву, которая защищает от болезней и неприятностей. Читать молитву можно как в церкви, так и дома. Главное иметь чистые помысли и всей душой верить, что вашу молитву обязательно услышат на небесах.

Ранее УНИАН публиковал молитвы за воинов Украины, которые оберегают наших военных на поле боя.

Тропарь на Медовый Спас

С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил пребыть три дня во гробе, чтобы нас освободить от страстей, – жизнь и воскресение наше, Господи, слава Тебе!

Восстав из гроба, умерших Ты воздвиг, и Адама воскресил, и Ева ликует о Твоем воскресении, и пределы мира торжествуют о Твоем восстании из мертвых, Многомилостивый.

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы православным христианам над иноплеменными даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка всемилостивый: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость.

Страданиями святых, которые они за Тебя претерпели, умилостивься, Господи, и все наши болезни исцели, Тебе, Человеколюбец, молимся.

Семь столпов премудрости Божией и семь светильников ярких Божественного света, Маккавеи премудрые, прежде мучеников величайшие мученики! С ними Бога всего мира молите о спасении почитающих вас. Аминь.

Молитва Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы

Владыка Господи святой, в вишних живешь и всевидящим Твоим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняется душе и телу, тебе молимся, Святой святых, протяни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и непроизвольное, словом или делом совершенное.

Прости нас, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

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