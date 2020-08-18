Румяно-сочные блинчики с яблоками: как приготовить невероятное блюдо

С хрустящей корочкой и сочной начинкой налистники - это невероятно вкусно!

Нежные и невероятно вкусные блинчики с сочной яблочной начинкой - мало кого такая вкуснятина может оставить равнодушным!

Читайте такжеМедово-яблочный пирог: как приготовить очень вкусную выпечку

Завернутые рулетиком тонкие блины с яблоками внутри несложно приготовить дома. Смаковать их можно полив горячим растопленным сливочным маслом, любым сладким соусом, вареньем, сметаной или сгущенкой.

Такие аппетитные блинчики с хрустящей корочкой прекрасно подойдут как для семейного завтрака, так и для праздничного стола.

Блинчики с яблоками и корицей

Для блинов

Мука - 150 г

Молоко - 250 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1,5 ст.л.

Ванильная настойка (или ванильный сахар) - 1 ч.л.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Для начинки

Яблоки - 5 шт.

Лимонный сок - 50 мл

Корица - палочка

Бадьян (по желанию) - 1 звездочка

Сахар - 2 ст.л.

Крахмал (при необходимости) - 1 ч.л.

Сливочное масло - 60 г

Для посыпки и обжаривания блинчиков

Сахарная пудра - 2 ст.л.

Сливочное масло - 50 г

Корица - по вкусу

Просеять муку и смешать с сахаром и солью.

Вбить яйца и добавить несколько столовых ложек молока, чтобы получилось густое тесто. Смесь хорошо перемешать, должно получиться гладкое тесто без комочков.

Вливая небольшими порциями молоко, замесить тесто. Оставить его примерно на 15 минут, чтобы отдохнуло.

Читайте такжеПышные и сочные пирожки с вишней: как приготовить аппетитную выпечку

Яблоки очистить и нарезать средними кубиками.

На сковороде растопить сливочное масло и добавить яблоки.

Обжарить несколько минут. Добавить палочку корицы и бадьян, сок лимона и сахар. Перемешать и тушить до мягкости яблок. Если смесь слишком жидкая, то можно добавить немного разбавленного водой крахмала. Оставить начинку остывать.

В тесто для блинов добавить растопленное масло, перемешать и нажарить тонкие блины.

На каждый блин выложить начинку и свернуть трубочкой.

Готовые блины поджарить на масле до хрустящей корочки, посыпать смесью сахарной пудры и корицы.

Другие рецепты, которые могут заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН