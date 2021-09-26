В День глухих в обществе освещаются проблемы, с которыми сталкиваются неслышащие люди.

Сегодня, 26 сентября отмечается Международный день глухих – праздник, посвященный всем слабослышащим и неслышащим людям планеты. По данным ВОЗ, около 5% населения мира имеют инвалидность, связанную со слухом. Потеря слуха может быть врожденной или следствием травмы.

День глухих отмечается в последнее воскресенье сентября. Предшествует ему Международная неделя слепых, во время которой проводятся различные информационные мероприятия о потере слуха.

Международный день глухих: история праздника

В 1760 году аббат Чарльз де Л’Эпе разработал первый жестовый язык для слепых и основал Парижский институт глухих. Лишенные слуха люди долго не имели своего праздника или собственной организации. Лишь в 1951 году была создана Всемирная федерация глухих. Эта организация и основала Международный день глухих с целью информированности общества о проблемах неслышащих людей.

Международный день глухих: поздравления и картинки

Не всем дано услышать трели птиц

И музыки весёлые мотивы,

И в книге жизни тысячи страниц

Замараны гуашью некрасиво.

Увы, не каждый слухом наделён,

Природа на свой вкус распорядилась,

И в смене утекающих времён

Не всем к пятому чувству дверь открылась.

И хочется всем людям пожелать,

Не тыкать пальцем в тех, кто чем-то хуже,

Сердца открыть и помощь выражать,

И с добротой навек наладить дружбу!

***

С международным Днем глухих,

Вас поздравляю от души,

Не слишком складный, этот стих,

Вы прочитаете в тиши!

Желаю в праздничный денек,

Чтоб полной чашей был ваш дом,

Горел в нем счастья огонек,

Веселье, радость, жили в нем!

***

Международный день глухих

Сегодня во вселенной,

Пора проникнуться, друзья

И нам большой проблемой.

Давайте же дарить тепло,

Внимание и помощь

Всем тем, кто в тишине живет,

Но сердцем добрым громок.

***

В Международный день глухих

Давайте станем мы добрее,

Поможем тем, кто в тишине,

Чтоб стать они могли смелее.

Пусть станет ярче жизнь у них,

В их тихом и спокойном царстве,

Пусть понимают, уважают

Их в нашем славном государстве.

***

В международный день глухих прими мои поздравления! Ты уникальный человек — самый добрый, позитивный и светлый! Позволь пожелать тебе в этот день чтобы дом был полной чашей, чтобы в нем поселились гармония и счастье!

***

Поздравляю тебя с международным днем глухих! Хочу пожелать тебе много добра, крепкого здоровья, счастья тебе в спутники, удачи во всех делах, долгих лет жизни! Я рада, что ты есть! Оставайся таким же чутким, добрым, позитивным человеком! Пусть все невзгоды обойдут твою жизнь стороной!

***

С международным днем глухих поздравляю всех этих особенных людей! Нужно немало сил приложить, чтобы адаптироваться в шумном мире, не слыша его. Знайте, вы молодцы, сильные, стойкие люди! Дай вам Бог добра, хороших друзей, любящих близких, терпения и спокойствия, сил, удачи и ангела-хранителя!

Автор: Екатерина Пулатова