Сегодня, 26 сентября отмечается Международный день глухих – праздник, посвященный всем слабослышащим и неслышащим людям планеты. По данным ВОЗ, около 5% населения мира имеют инвалидность, связанную со слухом. Потеря слуха может быть врожденной или следствием травмы.
День глухих отмечается в последнее воскресенье сентября. Предшествует ему Международная неделя слепых, во время которой проводятся различные информационные мероприятия о потере слуха.
Международный день глухих: история праздника
В 1760 году аббат Чарльз де Л’Эпе разработал первый жестовый язык для слепых и основал Парижский институт глухих. Лишенные слуха люди долго не имели своего праздника или собственной организации. Лишь в 1951 году была создана Всемирная федерация глухих. Эта организация и основала Международный день глухих с целью информированности общества о проблемах неслышащих людей.
Международный день глухих: поздравления и картинки
Не всем дано услышать трели птиц
И музыки весёлые мотивы,
И в книге жизни тысячи страниц
Замараны гуашью некрасиво.
Увы, не каждый слухом наделён,
Природа на свой вкус распорядилась,
И в смене утекающих времён
Не всем к пятому чувству дверь открылась.
И хочется всем людям пожелать,
Не тыкать пальцем в тех, кто чем-то хуже,
Сердца открыть и помощь выражать,
И с добротой навек наладить дружбу!
***
С международным Днем глухих,
Вас поздравляю от души,
Не слишком складный, этот стих,
Вы прочитаете в тиши!
Желаю в праздничный денек,
Чтоб полной чашей был ваш дом,
Горел в нем счастья огонек,
Веселье, радость, жили в нем!
***
Международный день глухих
Сегодня во вселенной,
Пора проникнуться, друзья
И нам большой проблемой.
Давайте же дарить тепло,
Внимание и помощь
Всем тем, кто в тишине живет,
Но сердцем добрым громок.
***
В Международный день глухих
Давайте станем мы добрее,
Поможем тем, кто в тишине,
Чтоб стать они могли смелее.
Пусть станет ярче жизнь у них,
В их тихом и спокойном царстве,
Пусть понимают, уважают
Их в нашем славном государстве.
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В международный день глухих прими мои поздравления! Ты уникальный человек — самый добрый, позитивный и светлый! Позволь пожелать тебе в этот день чтобы дом был полной чашей, чтобы в нем поселились гармония и счастье!
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Поздравляю тебя с международным днем глухих! Хочу пожелать тебе много добра, крепкого здоровья, счастья тебе в спутники, удачи во всех делах, долгих лет жизни! Я рада, что ты есть! Оставайся таким же чутким, добрым, позитивным человеком! Пусть все невзгоды обойдут твою жизнь стороной!
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С международным днем глухих поздравляю всех этих особенных людей! Нужно немало сил приложить, чтобы адаптироваться в шумном мире, не слыша его. Знайте, вы молодцы, сильные, стойкие люди! Дай вам Бог добра, хороших друзей, любящих близких, терпения и спокойствия, сил, удачи и ангела-хранителя!